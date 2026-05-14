Castrillón estrena pasos de peatones inteligentes pero los vecinos reclaman más medidas de seguridad vial

Pisar el paso de cebra ya no será lo mismo en Castrillón. Los tres nuevos pasos de peatones inteligentes instalados en el concejo ya están en funcionamiento y prometen reforzar la seguridad en algunos de los puntos con más tráfico y mayor presencia de viandantes, especialmente en rutas escolares.

Los dispositivos se han colocado en Piedras Blancas, en la avenida Eysines; en Salinas, en la avenida del Campón; y en Raíces, en la calle Juan de Austria. Estos pasos detectan la presencia del peatón y activan automáticamente placas LED de alta luminosidad en la calzada, además de señales retroiluminadas, para aumentar la visibilidad del cruce. La actuación busca reducir el riesgo de atropellos en zonas especialmente concurridas y mejorar la seguridad vial en itinerarios cotidianos hacia los centros educativos.

Satisfacción entre los vecinos, que piden más seguridad

La actuación ha tenido un efecto positivo entre los vecinos de Raíces, quienes reclamaban desde hace tiempo una mejora en la seguridad vial. Y es que la población está atravesada de lleno por la N-632, una carretera que acoge una gran cantidad de tráfico al conectar Avilés y Castrillón y que lleva años siendo el escenario de accidentes de tráfico y atropellos.

Un peatón cruza por el nuevo paso de cebra inteligente de Raíces. / Christian García

"Está muy bien que hayan puesto estas señales, es una manera de que la gente corra menos riesgo al cruzar la carretera", comenta Ana Navascués, estanquera de Raíces que señala que "desde hace años" se han producido numerosos en la zona. El último caso, recientemente: "No hará ni un mes que un coche se llevó por delante a un matrimonio. Por suerte no fue grave".

Opinión similar muestra Raquel Infiesto, vecina de Raíces, que explica que la mejora de la seguridad vial "es estupenda", especialmente al ubicarse cerca de un parque y de colegio. "Esta carretera es un peligro especialmente para los más pequeños. Ya era hora de que se mejorase la seguridad", expuso.

Sin embargo, el buen sabor de boca de las nuevas señales inteligentes no opaca la preocupación del vecindario. Sobre la seguridad vial, un vecino de Raíces que paseaba a su perro, reclamó que se hiciese más hincapié en la prevención de accidentes: "Los coches van rapidísimo. Que hagan que frenen, con lo que sea. Que pongan semáforos o radares, pero que les hagan parar".

El árbol talado cuyos restos han levantado la acera. / Christian García

Entre otras preocupaciones, la propia Infiesto pone el foco en la necesidad de mejorar las aceras, las cuales "provocan caídas constantemente". En ese sentido, otra vecina de Raíces señaló dos "boquetes" en la carretera paralela a la N-632 que "tapan y al poco tiempo vuelve a estar igual". También se queja de la tala de un árbol tras la cual "se levantó todo el suelo y ahora, si no te fijas, te tropiezas seguro".

Malestar por el abandono del parque infantil

A las quejas por la deficiente preservación de las aceras, varios vecinos mostraron su malestar por la "pésima" conservación del parque infantil ubicado junto a la calle Jacinto Benavente, frente a las instalaciones del Club Deportivo Raíces. Allí, un solitario columpio se balancea movido por el viento mientras su "pareja" está ausente: "Se rompió hace poco y lleva desde entonces así. En este parque, cuando algo se estropea, se lo llevan y no vuelve", expone una vecina.

Un columpio averiado en Raíces. / Christian García

Este parque infantil consta de seis espacios, los cuales cuentan con suelo de caucho y algunos columpios. "El único que está intacto es el nuevo", añade esta vecina que señala "los boquetes" que hay en los suelos de caucho.

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Un agujero en el suelo de caucho del parque infantil. / Christian García

Las quejas por el estado del parque infantil han llegado incluso a las redes sociales, donde usuarios de la instalación han mostrado el estado en el que se encuentra: elementos deteriorados que se llevan y no regresan, zonas con agujeros que suponen un riesgo y una reclamación, que se garantice un parque "seguro y cuidado" para los usuarios.