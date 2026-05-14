Castrillón se pone en modo fiesta: todo a punto en Piedras Blancas para los festejos San Isidro

Ya está casi todo listo para que Castrillón se ponga el traje de fiesta y salga a la calle para disfrutar de San Isidro. El recinto ferial de Piedras Blancas ya se encuentra a punto para unos festejos que darán comienzo este viernes 15. Los trabajos son visibles en la plaza Europa, donde se están terminando de instalar varias barracas, una de ellas con los populares coches de choque, además de varios puestos de comida y bebida. Por su parte, en el aparcamiento de las piscinas de la capital castrillonense ya está en pie la gran carpa de fiestas así como los toldos para las barras. Además, para facilitar el desplazamiento hasta la capital de Castrillón, el Ayuntamiento habilitará el campo de arena de Ferrota como punto de estacionamiento para vehículos desde este mismo viernes y hasta el domingo 17, con motivo de la celebración de la 30.ª Feria Comarcal del Campo de San Isidro.

Por su parte, la concejalía de Igualdad ha anunciado la instalación de un Punto Lila en la zona de orquestas para los días de fiesta. Este espacio ejercerá como zona de información, sensibilización y atención ante agresiones sexuales o machistas además de ejercer como lugar seguro para atender y acompañar a posibles víctimas. El horario de actividad será desde las 23.30 hasta las 5.00 horas del viernes 15 y del sábado 16.

La carpa de la feria de San Isidro. / Christian García

Can-strillón, la gran novedad de las fiestas

La feria de San Isidro trae consigo este año el primer encuentro de mascotas de Castrillón, que dará comienzo este viernes a las 17.00 horas con una exhibición y presentación de deportes caninos. Los perros se convertirán en los grandes protagonistas del fin de semana debido a la prohibición por parte de la administración regional de celebrar ferias con ganado bovino a causa de la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa. Como alternativa, Castrillón buscará hacer del festival canino “la mayor fiesta perruna de la comarca”. Entre otras actividades, se celebrarán exhibiciones de rally de obediencia, concursos de belleza, de disfraces y de habilidades y un “pasillo de las tentaciones”. Los primeros 50 inscritos recibirán un regalo.

Programación completa de viernes

La actividad en el recinto ferial arrancará a las 16.30 horas con la apertura de la carpa de productos del campo -que permanecerá abierta hasta las 21.30 horas-, donde habrá varios puestos de venta de productos caseros. Además, se impartirán talleres y se realizarán muestras de oficios tradicionales. A la misma hora y hasta las 21.30 horas, abrirá el telón del recinto ganadero, el cual, pese a la ausencia de ganado bovino, contará con diferentes especies de animales como ovejas u ocas, entre otros.

Una de las barracas de la feria de San Isidro. / Christian García

Del mismo modo, las atracciones de la feria, tanto en la plaza Europa como en el recinto ferial, comenzarán a recibir a sus primeros usuarios desde las 16.30 y hasta las 23.00 horas. El precio de las atracciones tendrá un máximo de 2,5 euros por viaje.

A las cinco de la tarde arrancará la exhibición y presentación de deportes caninos. Ya a las 19.30 horas se inaugurará de manera oficial la feria de San Isidro con la actuación de la Banda de Gaitas de Castrillón.

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El plato fuerte de la jornada llegará a partir de las 22.30 horas con la primera actuación de la Orquesta Versus, que volverá al escenario con un segundo pase a la 1.30 horas. Entre medias, DJ Jairo Ortal actuará a las 00.30 horas y volverá a controlar la música desde las 2.30 de la madrugada.