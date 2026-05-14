La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid

“Hay unos niños que quieren presentarse. Les invito a que se presenten. Ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano”. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no quiso nombrarles, pero, sin quererlo, ha puesto en el centro de todos los focos a dos empresarios: Enrique Riquelme y David Mesonero. Ambos, vinculados al mundo de la energía, apuntan a disputarle al mandatario blanco la presidencia del club. El segundo de ellos, además, tiene una fuerte vinculación con Asturias.

David Mesonero es una de las figuras clave dentro de Iberdrola, empresa que preside Ignacio Sánchez-Galán, uno de los rostros más conocidos del verano en Salinas. El salmantino se casó en 2010, en Ciudad Rodrigo, con la mayor de sus hijas, Inmaculada Galán, y, durante el mes de agosto, suele visitar a sus suegros en tierras castrillonenses. Como curiosidad, a su enlace acudieron José Luis Rodríguez Zapatero, por entonces presidente del Gobierno, y Ángel Acebes, ministro del Interior en la época de Aznar. La familia Galán adquirió su vivienda en tierras castrillonenses en 2021, influida por una familia de empresarios, los Alonso, y un médico, el reputado oftalmólogo Luis Fernández-Vega Sanz.

La conexión asturiana de David Mesonero

Además de ser director de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, el salmantino es consejero de Windar Renovables, empresa que tiene su sede en el polígono de la ría de Avilés. La empresa de su suegro, Iberdrola, y el conglomerado dirigido por el ejecutivo avilesino Orlando Alonso tienen una estrecha vinculación por la expansión de las energías renovables y la creación de parques eólicos por todo el mundo.

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Según reza su currículum, Mesonero tiene una amplia experiencia en gestión financiera y estratégica de empresas del sector energético, a partir de su especialización en mercado de capitales, fusiones y adquisiciones (M&A) y en el diseño de diferentes estructuras de financiación. Ha sido director general financiero del Grupo Prisa. Antes de desempeñar este cargo, fue director adjunto de la División de Desarrollo Corporativo de Iberdrola, CFO de Siemens Gamesa Renewable Energy y miembro de su Comité de Dirección desde la creación de la entidad. Antes de dicho nombramiento, fue el director general de Desarrollo Corporativo y Estrategia, liderando el proceso de fusión entre Gamesa y Siemens Wind Power. A raíz de esto fue nombrado director de Integración, doblando los objetivos de la sinergia. También ha sido consejero del diario El País, Diario AS y Santillana.