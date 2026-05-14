La "perla" del Cantábrico para los veraneantes de Madrid y Oviedo se encuentra en esta conocida localidad asturiana

A principios del siglo pasado, los veraneantes de Madrid y Oviedo disfrutaban de la playa de Salinas, en torno al antiguo balneario, construido en el año 1887 por Ramón Ibarra y Bonifacio Bobes y ampliado por Antonio Treillard. En 1912 un incendio acabó con el balneario de madera, que hoy puede ser considerado el germen del actual Club Náutico. Las llamas hicieron que durante tres años Salinas se quedara sin centro de ocio para vecinos y turistas, que reclamaban la construcción de un nuevo centro. Así surge el primer Club Náutico, en 1915, construido en madera y que se inauguró un año después, bajo la presidencia de Manuel Álvarez Buylla. Contaría con dos mil metros cuadrados en primera línea de playa.

Ese centro de ocio crecería espectacularmente durante los primeros años, convirtiéndose en una referencia del sector turístico en la región, y parada obligatoria para visitantes y personalidades del ámbito artístico, militar, político, e incluso, la propia familia real. El 24 de enero de 1923 se otorga al Club Náutico, a través de escrito de la Mayordomía de Su Majestad, el título de Real.

Una vista del Náutico. / "Postales antiguas de Castrillón y Avilés"

Al finalizar la guerra civil, comenzaron a llegar a Salinas más turistas y se produjo un incremento progresivo de socios, que hizo necesaria una ampliación de las instalaciones de la sede social. En 1959, siendo presidente Celestino Graiño Cors, se inició la construcción del segundo edificio social, finalizado en 1960. Posteriormente se llevó a acabo la construcción de las dos piscinas y el frontón. El nuevo edificio social fue construido en el mismo emplazamiento del antiguo pabellón de madera. Ya bajo la presidencia de Juan José Álvarez Folgueras se construyó la actual sede, inaugurada en 2006.

En el caso del Balneario, el proyecto inicial del que fue pionero en la costa asturiana, surgió en 1887, por parte también de Ramón Ibarra y Bonifacio Bobes. Se trataba nuevamente de un edificio de madera, con casetas para los baños de agua marina, y motivado por la consideración de Salinas como destino de descanso, curación y veraneo. No será hasta 1906 cuando, tras una subasta, es comprado por Antonio Treillard (padre del que años después sería alcalde de Castrillón, Luis Treillard) y comienza a ser uno de los balnearios más reconocidos del Norte de España. Por esa razón, y después de la ampliación, se le empieza a denominar "la perla del Cantábrico".

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El incendio de 1912 llevó, en este caso, a una reconstrucción pero levantando el edificio en otra zona de la playa de Salinas, y en ladrillo. En la planta alta se ubicaría el hotel, que tras varias reformas es hoy un restaurante, mientras en la parte baja se ubicaban las instalaciones dedicadas a los baños. Posteriormente, tal como se recoge en la "Topografía médica de Castrillón" del doctor Villalaín, se construyó otro balneario por parte del Ayuntamiento, hoy demolido.