Artesanía, música y animales: Castrillón se viene arriba por San Isidro
El mercado tradicional, el nuevo certamen canino "Canstrillón" y la primera verbena marcan el multitudinario arranque de las fiestas de Piedras Blancas
Verbena, concursos caninos y mercado artesanal. La feria de San Isidro arrancó este viernes con un anticipo de lo que vecinos y visitantes podrán disfrutar durante todo el fin de semana. El acto de inauguración oficial, protagonizado por la Banda de Gaitas de Castrillón, contó con la asistencia del alcalde, Eloy Alonso y la concejala de Festejos, Marian Carbajal, además de otros miembros del equipo de gobierno y de los grupos municipales.
La jornada comenzó con la apertura de la carpa del recinto ferial, donde decenas de puestos ofrecen productos caseros como miel, frutas y verduras, además de artículos hechos a mano. Entre los artesanos se encontraba Arturo Iglesias, que mostró en directo el torneado tradicional de madera, un oficio casi desaparecido. Trabaja con un torno de media volta, una herramienta antigua con la que antaño se elaboraban piezas como platos o jarras en la zona occidental de Asturias. "No se parece nada a un torno mecánico de hoy en día", explica, aunque destaca que, pese a su carácter rudimentario, permite lograr "acabados bastante buenos".
Otro de los atractivos de San Isidro es "Canstrillón", el certamen canino que sustituye al tradicional concurso bovino tras la prohibición regional de ferias con ganado por la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa. La jornada arrancó con una exhibición del centro canino Trisquel.
Pablo Mesa, educador de Trisquel Adiestramiento Canino, destacó la buena acogida del evento, hasta el punto de que las inscripciones se cerraron un día antes. Según explicó, participan alrededor de 80 perros distintos y se realizarán entre 160 y 170 pases, ya que muchos concursan en varias categorías. "Pensábamos que íbamos a estar aquí un poquito solos, pero la acogida está siendo muy buena", señaló. El objetivo es mostrar cómo entrenan a los perros en entornos reales de competición, con distracciones y público, de cara además al Campeonato de España de la próxima semana.
El recinto ferial también cuenta con espacios dedicados a animales domésticos y de granja, con cabras, ovejas, caballos, conejos y patos que atraen a los más pequeños. "Le encantan los animales, estaba como loca por tocar el burro", comentó Susana Fernández, que acudió con su hija Elena, de cuatro años.
El momento más esperado llegó tras la caída del sol. Frente a la carpa principal, la música tomó el relevo con la Orquesta Versus y el DJ Jairo Orta, que afrontaban al cierre de esta edición dos sesiones cada uno hasta las 2.30 horas, poniendo ritmo a un arranque de San Isidro con el que Piedras Blancas entra ya de lleno en su fin de semana grande.
- María Valdavida, maestra (64 años) sufrió un tromboembolismo masivo tras la vacuna del covid: “No pido culpables, solo dejar de ser invisible”
- Los otros dos asturianos atrapados en el barco del hantavirus también son de la comarca de Avilés: 'Nos encontramos bien
- La conexión con Asturias de David Mesonero, alineado con la alternativa a presidir el Real Madrid
- Alerta por robos en pisos en Avilés: la técnica del polvo blanco y las marcas de las que se advierte a los vecino del centro
- Una famosa cadena de hamburgueserías abre un puesto en la Plaza de Avilés: de momento solo ofrece servicio a domicilio
- Ver para creer en Avilés: sancionan a un hombre por obstaculizar la entrada a un colegio donde se iba a jugar un partido de fútbol sala
- Nuevo supermercado en Avilés: Carrefour Express abrirá un local el 22 de mayo en pleno centro de la ciudad
- José Ángel Álvarez, gozoniego de 63 años con una enfermedad rara que hace que su cuerpo 'encoja' sin parar: “La vida nos deja sin potencia, pero no sin apetencia”