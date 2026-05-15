Artesanía, música y animales: Castrillón se viene arriba por San Isidro

Verbena, concursos caninos y mercado artesanal. La feria de San Isidro arrancó este viernes con un anticipo de lo que vecinos y visitantes podrán disfrutar durante todo el fin de semana. El acto de inauguración oficial, protagonizado por la Banda de Gaitas de Castrillón, contó con la asistencia del alcalde, Eloy Alonso y la concejala de Festejos, Marian Carbajal, además de otros miembros del equipo de gobierno y de los grupos municipales.

La jornada comenzó con la apertura de la carpa del recinto ferial, donde decenas de puestos ofrecen productos caseros como miel, frutas y verduras, además de artículos hechos a mano. Entre los artesanos se encontraba Arturo Iglesias, que mostró en directo el torneado tradicional de madera, un oficio casi desaparecido. Trabaja con un torno de media volta, una herramienta antigua con la que antaño se elaboraban piezas como platos o jarras en la zona occidental de Asturias. "No se parece nada a un torno mecánico de hoy en día", explica, aunque destaca que, pese a su carácter rudimentario, permite lograr "acabados bastante buenos".

EN IMÁGENES: Así fue la primera jornada de las fiestas de San Isidro en Piedras Blancas / Christian García

Otro de los atractivos de San Isidro es "Canstrillón", el certamen canino que sustituye al tradicional concurso bovino tras la prohibición regional de ferias con ganado por la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa. La jornada arrancó con una exhibición del centro canino Trisquel.

Pablo Mesa, educador de Trisquel Adiestramiento Canino, destacó la buena acogida del evento, hasta el punto de que las inscripciones se cerraron un día antes. Según explicó, participan alrededor de 80 perros distintos y se realizarán entre 160 y 170 pases, ya que muchos concursan en varias categorías. "Pensábamos que íbamos a estar aquí un poquito solos, pero la acogida está siendo muy buena", señaló. El objetivo es mostrar cómo entrenan a los perros en entornos reales de competición, con distracciones y público, de cara además al Campeonato de España de la próxima semana.

El recinto ferial también cuenta con espacios dedicados a animales domésticos y de granja, con cabras, ovejas, caballos, conejos y patos que atraen a los más pequeños. "Le encantan los animales, estaba como loca por tocar el burro", comentó Susana Fernández, que acudió con su hija Elena, de cuatro años.

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El momento más esperado llegó tras la caída del sol. Frente a la carpa principal, la música tomó el relevo con la Orquesta Versus y el DJ Jairo Orta, que afrontaban al cierre de esta edición dos sesiones cada uno hasta las 2.30 horas, poniendo ritmo a un arranque de San Isidro con el que Piedras Blancas entra ya de lleno en su fin de semana grande.