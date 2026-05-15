De residuos a recursos: Riquirraque impulsa en Piedras Blancas un taller de recuperación de aparatos eléctricos con compromiso de inserción laboral

La economía circular y la inserción laboral se dan la mano en Piedras Blancas. La entidad Riquirraque ha anunciado el lanzamiento del taller "Operaciones auxiliares de reparación y recuperación de RAEEs", una iniciativa enmarcada en el proyecto "RAEECircular" que busca transformar los aparatos electrónicos en una oportunidad para la sostenibilidad e integración laboral.

La formación se llevará a cabo en la Nave Riquirraque de Piedras Blancas (C/ Camino Valboniel, 18), donde un grupo seleccionado de 14 personas recibirá un total de 120 horas de instrucción teórico-práctica. Las clases se desarrollarán del 4 de junio al 15 de julio, en un horario intensivo de 9.00 a 13.00 horas, diseñado para facilitar la conciliación y el aprendizaje especializado en el tratamiento responsable de dispositivos.

Formación con compromiso de empleo

Esta iniciativa no es solo una acción formativa, sino que es una puerta directa al mercado de trabajo. Con el objetivo de mejorar la capacitación de personas en situación de vulnerabilidad, la acción cuenta con un compromiso firme de contratación de dos operarios que pasarán a formar parte de la nueva línea de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el municipio.

El proyecto, además, ha ganado peso gracias al apoyo de la Fundación EDP, tras ser seleccionado en la convocatoria "EDP Energía Solidaria 2025", un reconocimiento que avala su impacto social y ambiental positivo.

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Cómo inscribirse

Aquellas personas interesadas en ocupar una de las plazas disponibles para convertir la tecnología en desuso en un motor de sostenibilidad pueden solicitar más información a través del correo electrónico raeecircular@emausasturias.org. También se han habilitado las líneas telefónicas 984 836 624 y 602 257 886 para resolver dudas y formalizar el interés en esta convocatoria de empleo verde.