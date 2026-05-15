Un "Wallapop en persona", la iniciativa de las familias del CRA de Naveces para financiar el viaje de fin de curso

Un "Wallapop en persona", música en vivo y limonada hecha con los limones de los abuelos. Así es la receta del mercadillo solidario que el Colegio Rural Agrupado (CRA) Castrillón-Illas celebrará el próximo sábado 23 de mayo en la escuela de Naveces, de 17.00 a 20.00 horas. El objetivo de la cita, además de recaudar fondos para el viaje de 6.º de Primaria y los proyectos de la Asociación de Familias (AFA), es unir por primera vez en el curso a las tres escuelas que componen este centro rural. El evento contará con puestos de productos ecológicos, artesanía y objetos de segunda mano, además de concursos, actividades infantiles, servicio de comida y música en vivo durante las tres horas de duración.

Detrás de la iniciativa está la nueva AFA del centro, la cual afronta su primer año. Su presidenta, Anna Gorska, señala que el propósito va más allá de lo económico: "El objetivo es, ante todo, pasárnoslo bien. Somos un cole con tres escuelas que no se ven muy a menudo juntas". Por ello, las familias del centro educativo definen la cita como una "jornada de convivencia" para unir diversión y una buena causa.

La idea nace del éxito de actividades previas del curso, como el mercado de la Seronda en La Callezuela (en Illas) o "Las Salguerinas" navideñas de Pillarno. En esta ocasión, los escolares también serán protagonistas. "A los niños les encanta hacer un puesto con limonadas, con limones de los abuelos, y venderlas", señala Gorska, que destaca que estas actividades les permiten desarrollar habilidades útiles para el día a día, como pesar el producto o el trato con el público.

Los fondos se destinarán íntegramente a los estudiantes. "Todo lo que hacemos desde el AFA es para ellos", afirma la presidenta, que recalca que los beneficios se reinvertirán en talleres y fiestas. Además, los alumnos de 6.º tendrán un puesto especial para costear su viaje de estudios, que tiene como destino previsto la comarca leonesa de El Bierzo.

El mercadillo funcionará como un "Wallapop físico" y se aprovechará del cambio de armario. Se venderá ropa, juguetes y libros en buen estado aportados por las familias. Además, al ser al aire libre, la organización cruza los dedos para que el tiempo acompañe, ya que no disponen de plan B para la lluvia.

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Finalmente, Gorska subraya que la meta es abrir el colegio al entorno rural: "Lo que nos importa es que se involucre la gente del pueblo, los abuelos, los vecinos", declara la presidenta de la AFA, que espera que la cita se convierta en un motor de cohesión social para toda la comunidad.