"Canstrillón" triunfa en San Isidro y se corona como la gran fiesta perruna de la comarca

El ladrido toma el relevo al mugido en Piedras Blancas. Las fiestas de San Isidro encaran su segundo día con el debut de "Canstrillón", el certamen canino que salva la tradición tras la prohibición regional del concurso bovino por la amenaza de la dermatosis nodular contagiosa. Este festival se coronó como el gran protagonista de una jornada vibrante que abarrotó la localidad de alternativas: desde las atracciones y el mercado artesanal, hasta el tiro gomero, el raid ecuestre y el ganado que resiste en el programa.

Sobre la pista, el concurso reflejó historias de todo tipo. Para Conchita González, vecina de Avilés que acudió con su beagle Lolo, el objetivo era vencer los miedos de su mascota. "Lo traigo a socializar porque es muy miedoso con la gente; estos sitios le vienen muy bien", explicaba, celebrando que la comarca recupere un espacio para los animales tras perderse el certamen de Avilés.

En una línea similar, la praviana afincada en Piedras Blancas Charo González defendió el papel de su perra Valentina, una superviviente adoptada que logró clasificarse para la semifinal de belleza. "Reivindicamos que los perros adoptados también pueden competir, para mí ella es la más bella", señalaba orgullosa tras una intensa jornada, elogiando además que la organización fuera "muy rápida, para que los animales no se agobien".

El optimismo en las pruebas específicas lo pusieron los gijoneses Nicole Álvarez y Edgar García junto a Basti, participante en el divertido "pasillo de las tentaciones". Nicole se mostraba convencida del potencial de su perra: "La veo ganadora; fuera de casa es muy suya y hoy ni siquiera quiere el pollo crudo". La pareja, que entró entre los primeros cincuenta inscritos y recibió el obsequio de la feria, aplaudió la amplitud del recinto y aseguró que repetirá el próximo año.

El Raid Ecuestre se queda en casa

Más allá de las pistas caninas, la velocidad y la resistencia cobraron protagonismo en el 18.º Raid Ecuestre de San Isidro. Tras completar sus respectivos kilómetros, mimar y asear a sus monturas, los jinetes se sometieron al exigente examen veterinario que validaba sus posiciones.

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En la distancia reina de 80 kilómetros, la jinete local, Ainara López se alzó con el triunfo, escoltada en el podio por Enrique Cima y José Ignacio Corral, también vecino de Castrillón. Por su parte, la prueba de 60 kilómetros coronó a Jimena Salguero, seguida de Paula Fernández y Alejandro Quintana, mientras que Nayara García se impuso en los 40 kilómetros por delante de Gabriel Carrasco y Juan Simón Carrasco. Finalmente, en el trazado de 20 kilómetros, la victoria fue para Daniel Fernández, con Alma Barcia y Lucía Sánchez completando los cajones de honor.