Castrillón aprueba un paquete de más de 100.000 euros en ayudas sociales

La Junta de Gobierno Local de Castrillón ha dado luz verde a un paquete de medidas centradas en el bienestar social, el desarrollo urbano y el calendario de eventos del concejo. En total, el Consistorio ha autorizado 373.748,71 euros entre las diferentes partidas aprobadas.

En materia de acción social, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la convocatoria de ayudas económicas finalistas para este año, dotada con un fondo global de 102.606,94 euros para familias en situación de vulnerabilidad.

Este presupuesto se dividirá en tres partidas concretas: 40.000 euros para combatir la pobreza energética (luz, gas y calefacción); 37.606,94 euros para cubrir alimentación y educación de familias con menores de edad a su cargo; y 25.000 euros destinados a facilitar el alquiler residencial.

De forma complementaria, la Junta también ha validado nuevas altas en el Servicio de Ayuda a Domicilio. También ha procedido a la renovación de diversas tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

En el apartado de desarrollo urbanístico del concejo, la Junta ha concedido las licencias para construir en la calle Fruela de Piedras Blancas y en el núcleo rural de Las Chavolas.

Por otra parte, el Consistorio ha aprobado la segunda certificación de las obras en la Mina de Arnao para recuperar el patrimonio minero local. Esta fase cuenta con una inversión de 271.141,77 euros cofinanciados por los fondos europeos Next Generation de la Unión Europa que se destinarán a una nueva galería para su uso turístico.

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Por último, la administración local autorizó también el XXIV Campeonato Memorial Emilio-Pablo de Pesca Submarina, que se celebrará el próximo 7 de junio. Este evento, declarado de interés público, desarrollará sus actos centrales y el pesaje en la Plaza de Europa de Piedras Blancas.