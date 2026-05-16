Del raid ecuestre a la verbena: Piedras Blancas, lista para la segunda jornada de las fiestas de San Isidro
"Canstrillón" premiará desde la obediencia hasta los mejores disfraces caninos en una tarde dedicada a las mascotas
La orquesta La Misión y los DJ Iván Melendi y Franky Deejay protagonizarán un maratón musical con cuatro pases desde las diez y media de la noche
El fin de semana no da tregua en Piedras Blancas. Si el viernes fue el entrante, este sábado llega el plato fuerte de las fiestas de San Isidro en Castrillón. La jornada arranca a las 09.00 horas con el trote de los caballos del XVIII Raid Ecuestre, el pistoletazo de salida a un maratón que no parará hasta el alba.
Mientras la competición equina se lleva a cabo, los perros toman el protagonismo con "Canstrillón", que inicia a las 11.00 horas con las pruebas de obediencia. Media hora después, a las 11.30, será el momento de dejarse caer por el recinto ganadero o la carpa de productos locales, que que ofrece desde talleres de oficios antiguos hasta los mejores sabores caseros de la zona.
Las atracciones de la Plaza de Europa y la zona juvenil funcionarán en dos turnos (de 11.30 a 14.30 horas y de 16.30 a 23.00 horas) con un gancho irresistible: precios de 2,50 euros por viaje. Además, la competición más tradicional hará acto de presencia con el tiro con gomero, cuya competición por equipos se celebrará a las 12.00 y la individual a las 16.30 horas.
A medida que el sol baja, el ritmo de la fiesta acelera. Tras los concursos caninos populares a las 17.00 horas -compuesto por categorías cachorros, pequeños, medianos, grandes, gigantes, pareja infantil, disfraces y habilidades- y la entrega de trofeos del raid a las 18.00 horas, el recinto se prepara para dar el relevo al despliegue de luces y sonidos.
La orquesta La Misión abrirá el fuego a las 22.30 horas, alternando su directo con la pareja de DJs Iván Melendi y Franky Deejay a partir de las 00.30 horas. Con un segundo pase de ambos previsto para la madrugada (01.30 y 02.30 horas, respectivamente), Piedras Blancas se prepara para otra noche con pocas horas de sueño.
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