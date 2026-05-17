Castrillón enfila la última jornada de San Isidro con homenaje a los "Güelos" del año

Piedras Blancas se prepara para vivir este domingo el broche de oro de las fiestas de San Isidro. Una intensa última jornada festiva que, un año año más, volverá a tener una carga especialmente emotiva gracias al reconocimiento de sus mayores, en un programa que además combinará tradición, gastronomía local y música.

El momento central y más entrañable de este fin de fiesta tendrá lugar a las 18:00 horas con la entrega de premios a los Güelos de San Isidro 2026. En esta edición, el galardón distingue a dos vecinos de Salinas por su trayectoria: Ernesto Valdivia García-Cuevas (nacido en junio de 1929) y Manuela de la Fuente Díaz (nacida en mayo de 1925). Este homenaje vecinal pondrá la nota emotiva a un domingo repleto de actividad en las calles.

Carrozas y juegos tradicionales a mediodía

La actividad arrancará temprano, a las 11.00 horas, con la apertura de la carpa de productos del campo, los talleres de oficios tradicionales en el recinto ferial y la apertura del recinto ganadero. A esa misma hora se celebrará la tradicional Misa de San Isidro en la Iglesia de Piedras Blancas.

A las 11.45 horas comenzará el Desfile de Carrozas y Xarrés desde la Plaza de Europa, que recorrerá la Avenida de Eysines, Avenida José Fernandín, calle Nalón, calle Castillo de Gauzón y calle Ramiro I, para concluir en el aparcamiento de la piscina municipal. Justo después, a las 12.45 horas, el recinto ferial acogerá los Juegos Tradicionales Asturianos.

Paella, vermú y despedida musical

El apartado musical y gastronómico se concentrará a partir del mediodía en el recinto ferial. A las 13.00 horas actuará la Escuela de Gaita y Percusión del Patronato Municipal de Cultura de Castrillón, dando paso a las 13.30 horas a la sesión vermú con el Dúo Brass y a una degustación gratuita de paella micológica.

Por la tarde, la carpa de productos del campo reabrirá de 17.00 a 21.00 horas. Además, los más pequeños y jóvenes contarán con atracciones y puestos de feria hasta las 22.30 horas, divididos entre la Plaza de Europa (zona infantil) y el recinto ferial (zona juvenil).

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Como cierre definitivo a las fiestas, tras el homenaje a los mayores, el Grupo Beatriz ofrecerá una sesión de "tardeo" a partir de las 19.00 horas para despedir las celebraciones hasta el próximo año.