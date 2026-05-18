Calles llenas, sin incidentes y un certamen canino que aspira repetir en 2027: Castrillón celebra el éxito de San Isidro
"Canstrillón" supera todas las expectativas y la concejalía de Festejos trabaja para afianzar el evento en los próximos años: "Ha venido para quedarse"
Las fiestas de San Isidro en Piedras Blancas han cerrado una edición marcada por la masiva afluencia de público y la ausencia de incidentes destacados. La concejala de Festejos de Castrillón, Marián Carbajal, calificó fin de semana como "muy positivo", y destacó que, a pesar de las malas previsiones meteorológicas del viernes por la mañana, "el tiempo terminó respetando las celebraciones".
Aunque la organización no dispone de cifras oficiales de asistencia al tratarse de un festejo abierto en la calle, Carbajal aseguró que "se podía tomar el pulso en la calle" y que se vivió una "afluencia masiva" en todos los eventos programados. Desde las verbenas nocturnas hasta las actividades diurnas, la respuesta vecinal "cumplió con las expectativas".
Debut exitoso del certamen canino
Uno de los grandes atractivos de este año fue el certamen canino, que bajo el nombre de "Canstrillón" debutó con un respaldo absoluto de los participantes. La acogida fue tal que la organización se vio obligada a cerrar las inscripciones antes de tiempo tras superar con creces el número de participantes asumibles para el evento. Ante este éxito, la concejala se mostró tajante sobre el futuro de la actividad: "El certamen canino vino para quedarse". Tanto el Ayuntamiento como los promotores del evento ya han mostrado su sintonía para repetir la experiencia el próximo año tras las buenas sensaciones recibidas.
El desfile de carrozas confirma su crecimiento
Otro de los puntos fuertes del fin de semana fue el desfile de carrozas del domingo, una cita que, según los propios asistentes, gana atractivo cada año. Carbajal ha confirmado esta tendencia al alza, elogiando el esfuerzo de los colectivos locales. "Las asociaciones ponen mucha ilusión y mucho trabajo para preparar los artilugios", señaló la edil, que comprobó en primera persona que "no había un rincón que no hubiera público" durante todo el recorrido.
Unas fiestas sin incidencias reseñables
En el plano de la seguridad y la convivencia, las fiestas se desarrollaron de forma pacífica. La concejala celebró que "no hubo ningún incidente pese a la cantidad de personas que se desplazaron durante el fin de semana". En concreto, Carbajal detalló que las quejas se redujeron a llamadas puntuales por ruido a la Policía Local.
Respecto a los problemas habituales de civismo y limpieza asociados a las aglomeraciones nocturnas, Carbajal reconoció que se trata de "un problema real" común a cualquier festividad, pero matizó que en esta ocasión el comportamiento general se mantuvo "dentro de lo esperado" y de lo que se puede considerar aceptable para el volumen de personas congregadas.
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