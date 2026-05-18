Grandes hitos en el saneamiento en Castrillón: de la efectividad de un concejal que era trabajador de Ensidesa al préstamo de 31.000 pesetas de la Real Compañía Asturiana

Hemos aludido en anteriores artículos al hito que para las traídas de agua a las poblaciones supuso el proyecto que el ingeniero militar Genaro Alas Ureña donó al Ayuntamiento el 19-6-1896. Proponía establecer en Salinas dos fuentes de vecindad, con agua de la fuente del bosque del Pedrisco. El proyecto no sale adelante. El que finalmente se utilizará lo encarga el Ayuntamiento en febrero de 1903 a José Gabriel Pérez de la Sala y Felipe Rivero.

El Ayuntamiento no tiene entonces un ritmo muy estresante. Este proyecto lo aprueba pasados casi tres años, el 29-12-1905. La autorización para aprovechar las aguas de la Fuente del Bosque de Raíces con destino al abastecimiento del pueblo de Salinas la otorga el Gobernador Civil un mes después.

El 4-7-1906 la Corporación tiene un motivo especial para salir del letargo. Bernardo Álvarez Galán, nacido en Raíces y hoy vecino de Santurce, solicita una fuente para el Colegio de Párvulos y de Carreras superiores de Comercio, Artes y Oficios, e Industria y Agricultura que ha resuelto construir en Salinas. Va a invertir 700.000 de las antiguas pesetas.

El día 13 se convoca la subasta de la traída de aguas; se efectuará el 26 de agosto. Pedro Pascual de Uhagón, Director de la Real Compañía Asturiana (RCA), contribuye con un préstamo de 31.000 pesetas, sin interés, a devolver por el Ayuntamiento en 5 años. El 17-1-1908 José Graíño, director de las obras, certificará que están terminadas conforme a las condiciones de la subasta. Se aprueba su recepción definitiva y la devolución de la fianza al contratista gijonés Robustiano Menéndez Sánchez.

EI INICIO DE LAS OBRAS DEL ALCANTARILLADO

Pasados 24 años, Salinas será también la punta de lanza de un nuevo servicio municipal, el alcantarillado. El 24 de septiembre de 1931 José Fernandín encarga a Ramón Argüelles, ingeniero de la Junta de Obras del Puerto de Gijón, el proyecto general del alcantarillado de Salinas, a fin de dotarle de tan importante mejora, muy necesaria y altamente sentida desde largo tiempo. En defensa de la salud del vecindario, desde el inicio de su mandato estaba obsesionado por dotar al pueblo de Salinas de un sistema de eliminación de aguas sucias y materias fecales que reuniera todos los adelantos de los modernos colectores establecidos en las grandes urbes (que había visto en Estados Unidos) y ofrezca la firme garantía de alejar los peligros de cualquier epidemia, a lo que están abocados sus habitantes en el vergonzoso sistema de “pozos negros” hoy condenados por las más elementales reglas de sanidad. El proyecto, elaborado con premura, tiene un presupuesto de 116.100 pesetas.

Fernandín sufre por la grave crisis de trabajo que, con carácter muy acusado, se viene notando en la Comarca. Invita a los concejales a formar un plan de obras -las más urgentes y necesarias-. Entre ellas, además de los alcantarillados de Salinas y de Santiago del Monte, el 23 de octubre de 1931 se aprueban los proyectos del arquitecto Tomás Acha Zulaica para pavimentar la calle José Manuel Pedregal -hoy Príncipe de Asturias-, la avenida Dr. Pérez y la calle Bernardo Álvarez Galán. Las obras se harán al instalarse en ellas el alcantarillado.

El 22 de mayo de 1932 el Ayuntamiento se entera de que el Delegado de Hacienda acaba de aprobar el Presupuesto Extraordinario tramitado para ejecutar las obras del alcantarillado de Salinas, y desestima el recurso de la RCA,cuya oposición se basaba en que afectaban a terrenos de su propiedad. El Ayuntamiento se ve obligado a tramitar un expediente de expropiación. El 4 de noviembre las obras se adjudican al contratista gijonés Antonio Alvargonzález. Su ejecución se desarrollará a lo largo de 20 meses. La recepción definitiva tiene lugar el 8 de junio de 1934.

EL MAYOR HITO EN LAS OBRAS DE SANEAMIENTO

El 14 de octubre de 1981 presento ante el pleno una moción sobre las obras en infraestructura hidráulico-sanitaria, al amparo del Plan para los Municipios Turísticos 1981-1984 que había convocado el MOPU. Nadie en la Corporación es consciente de que la estamos colocando la primera piedra del mayor hito en la historia del servicio municipal del saneamiento. Gracias al asturiano Urbano Arregui, nuestro aliado en el MOPU -en cuya Dirección General de Obras Hidráulicas ejerce como Subsecretario de Proyectos y Obras-, nuestras propuestas tienen luz verde. Sin pedirnos nada, la Dirección General acomete la redacción de un gigantesco proyecto. Beneficiará a todos los pueblos cuyas aguas sucias están contaminando las playas de Las Bahinas, Santa María del Mar, El Puerto y El Dólar, en Arnao, a pocos metros de la de Salinas. Contempla dos bombeos. El que se va a instalar en El Puerto lanzará las aguas residuales de todo el valle de Naveces hasta la vertiente de Las Chabolas. Estas aguas (y las de los colectores que recogerán los vertidos de Piedras Blancas y los demás núcleos que han convertido el río Ferrota en la cloaca más inmunda y hedionda que uno se pueda imaginar), son bombeadas desde Arnao hacia Salinas pasando por el túnel del antiguo ferrocarril minero construido en 1855. En Salinas los colectores instalados por José Fernandín –ampliados bajo los mandatos de Luis Treillard y Joséé Ramón Aparicio - serán renovados con financiación europea bajo el de Ricardo Ulpiano. Todo el conjunto de vertidos se llevarán hasta la ría, que cruzarán con los de Avilés hasta la depuradora de Maqua.

LAS NEGOCIACIONES DE PEDRO PIÑERA

Cuando el Estado traspasa al Principado las competencias en la materia de abastecimiento de aguas y de saneamiento, Pedro Piñera, consejero de Obras Públicas, negocia fuerte. Su logro más valioso para Castrillón lo consigue en materia de abastecimiento de aguas. Las obras aún pendientes son declaradas de “interés general” del Estado y asumidas al 100% por la Dirección General de Obras Hidráulicas.

LA PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS DE SANEAMIENTO

Pedro Piñera inicia la puesta en marcha de estas obras contratando un primer desglosado (por importe de 87 millones de pesetas) de nuestro macro-proyecto de saneamiento. El Principado lo financia con el 82,76 % de su coste; el Ayuntamiento aporta el 17,24%.

Las obras del segundo desglosado (160 millones de pesetas), las ejecutará Dragados y Construcciones. La aportación que asume el Ayuntamiento (el 37,12 %) contribuye a financiarla con el producto de las Contribuciones Especiales que repercute sobre las viviendas beneficiadas - 40.000 pesetas por vivienda-, y una tasa de entronque de 1.761 pesetas.

LA EFECTIVIDAD DE UN CONCEJAL, TRABAJADOR DE ENSIDESA

Para lograr la disponibilidad de los terrenos afectados por la arteria de 5 kilómetros desde La Lleda, tuvimos que pagar, en expropiaciones, 12 millones de pesetas. Pasar 11kilómetros dee arterias a través del concejo no nos costó ni un real. Conseguimos gratis 88.542 metros cuadrados de ocupación temporal, 23.647 metros cuadrados de servidumbre permanente, y 3.376 metros cuadrados de servidumbre definitiva. La gestión con los propietarios la llevó Manuel Álvarez Morán.

Recuerdo el día -en enero de 1979- en que fui a Ensidesa para pedirle que se incorporara a la candidatura que yo iba a encabezar. Lo bajé de la pala para hablar con él. No tardó ni un minuto en comprometerse, para felicidad mía.

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Conociendo su enorme capacidad para suscitar la generosidad de todo el mundo (al margen de ideologías), le pedí que volviera a repetir la gesta para las obras del alcantarillado. El éxito fue rotundo. Con Morán y con cientos de donantes anónimos (que renunciaron a cobrar ni un solo céntimo por la ocupación de sus fincas) Castrillón tiene una deuda de gratitud permanente.