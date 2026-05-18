El Hispano se impone al Puerto de Vega (5-4) en un final de infarto y sigue en la lucha por el ascenso

Primera parte de mucha intensidad en ambos equipos en la que se adelantó el Puerto de Vega por medio de Javi tras un rechace de un córner dentro del área pequeña. Empató Pablo un minuto después, tras resolver un mano a mano ante Torres. El propio Pablo tuvo un par de vaselinas que se fueron por encima del larguero, por muy poco, y en los últimos minutos de la primera parte se volvió a adelantar el Puerto de Vega, en un penalti transformado por Javi tras un claro fuera de juego. El 1-3 lo puso More en el remate de otro córner.

En la segunda parte, el Hispano salió a por todas y encerró al Puerto de Vega en su campo. Así consiguió el 2-3 obra de Álvaro tras un balón suelto dentro del área. Pablo empató tras un claro penalti. Se las prometía felices el Hispano, pero cuatro minutos después del empate, Emilio pondría el 3-4 en el marcador en un contraataque en la única ocasión de peligro visitante de toda la segunda parte.

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El Hispano acusó el gol y estuvo a la deriva unos minutos. La situación se complicó aún más tras la expulsión de Álvaro en el minuto 84. Pese a todo, el equipo sacó fuerzas de donde no las había y consiguió empatar el partido tras una gran jugada personal de Pablo que culminó Palacios. Cuando el tiempo ya se cumplía apareció de nuevo Palacios para llevar el éxtasis a las gradas de Ferrota. Gran partido de los que hacen afición y que permite al Hispano seguir en la lucha por el ascenso.