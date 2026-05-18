Pleno de victorias del Pillarno en el torneo de veteranos contra el Hispano y el Aula de Madrid
Los locales se proclamaron campeones en el campo de El Cuadro tras golear el viernes al conjunto madrileño (4-0) e imponerse el sábado venciendo a los de Piedras Blancas (2-0)
El Club Deportivo Pillarno se proclamó vencedor del torneo triangular de veteranos celebrado este fin de semana contra el Hispano de Castrillón y el Aula Club de Madrid. En sus dos encuentros, los locales lograron imponerse de forma solvente a sus dos rivales en los encuentros disputados el viernes 15 y el sábado 16 en el campo de fútbol de El Cuadro.
La iniciativa, que surgió de manera improvisada tras una propuesta desde Madrid para organizar un torneo de veteranos, reunió al conjunto local, al Aula y al Hispano. "Nos contactaron desde Madrid y nos propusieron el triangular entre veteranos y nos pareció una idea interesante", explicó Iván Nuevo, presidente del Pillarno.
En el plano deportivo, el Pillarno solventó sus compromisos sin encajar un solo gol. El viernes abrieron el torneo en El Cuadro con una contundente victoria por 4-0 frente al Aula. El sábado por la mañana, tras el empate a uno entre los madrileños y el Hispano, el Pillarno cerró su participación venciendo 2-0 al conjunto de Piedras Blancas.
Mirando al futuro
A pesar de que la coincidencia con las fiestas locales restó afluencia de público al evento, el balance de la directiva fue muy positivo. Nuevo aclaró que la fecha se eligió para aprovechar los días festivos de los jugadores madrileños y que el objetivo principal no era lograr una afluencia masiva: "No teníamos intención de tener la máxima afluencia. Nos planteamos el fin de semana como una oportunidad de diversión y de ensayo y la verdad que salió bastante bien todo".
En ese sentido, el éxito del torneo triangular ha dejado las puertas abiertas a la continuidad de la cita. Ante el entusiasmo de los equipos participantes, que ya han solicitado que el torneo se mantenga en el tiempo, el presidente del Pillarno confirmó la intención del club de consolidar la iniciativa. "Queremos intentar conservarla y seguir haciéndolo año tras año. Nuestra idea es traer a otros equipos de otras comunidades", concluyó Nuevo.
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