El Punto Limpio Móvil de Cogersa visita Piedras Blancas este lunes
El camión itinerante abre su campaña en el municipio con paradas programadas en la capital castrillonense y en Salinas hasta el próximo mes de diciembre
El camión de recogida selectiva de Cogersa permanece este lunes 18 de mayo, de 9.00 a 13.00 horas, frente al Ayuntamiento de Castrillón, en Piedras Blancas. Este servicio itinerante permite a los vecinos reciclar residuos domésticos especiales que no tienen cabida en los contenedores habituales de la calle.
El calendario de este servicio itinerante para el resto del año continuará en Piedras Blancas los días 13 de julio, 7 de septiembre y 9 de noviembre. Por su parte, las citas programadas en Salinas, en el recinto del antiguo instituto, serán el 15 de junio, 10 de agosto, 5 de octubre y 14 de diciembre.
En el interior del vehículo se pueden depositar aparatos eléctricos y electrónicos (grandes electrodomésticos, ordenadores, televisores o teléfonos), consumibles informáticos, aceites de cocina y de motor, pilas, baterías, fluorescentes, bombillas, textiles, libros usados y productos químicos domésticos como pinturas, disolventes, aerosoles y radiografías.
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