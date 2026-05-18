"La Semilla", un teatro de títeres que enseña a cultivar el potencial de la infancia en Castrillón

Los títeres toman este viernes Pillarno para recordar que el crecimiento de los más pequeños se riega día a día. El teatro anexo a la Iglesia será el escenario de "La Semilla", una obra de la compañía "La Canela" sobre los miedos y los potenciales ocultos en la infancia. El espectáculo, de entrada libre hasta completar aforo, forma parte de la programación del "Encuentro Tejiendo Palabras" y dará inicio a las 18.30 horas de este 22 de mayo.

A través del lenguaje visual y la cercanía de los títeres, la obra propone una metáfora sobre el desarrollo emocional y los sentimientos que, a veces, limitan o ayudan a avanzar a los más pequeños. Bajo la premisa de que "para cosechar, primero hay que sembrar", la puesta en escena reivindica el afecto y el cuidado diario como herramientas indispensables para hacer florecer tanto los proyectos artísticos como a las propias personas. La representación está recomendada para un público familiar a partir de los 5 años y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

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Esta cita cultural se enmarca dentro del Programa Cultural del segundo trimestre y es una de las propuestas clave de "Tejiendo Palabras". Esta iniciativa destaca por su enfoque intergeneracional y cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, y Factoría Norte.