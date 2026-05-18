"La Semilla", un teatro de títeres que enseña a cultivar el potencial de la infancia en Castrillón
El teatro anexo a la Iglesia de Pillarno acoge este viernes a las 18.30 horas el espectáculo familiar de la compañía La Canela, con entrada libre hasta completar aforo
Los títeres toman este viernes Pillarno para recordar que el crecimiento de los más pequeños se riega día a día. El teatro anexo a la Iglesia será el escenario de "La Semilla", una obra de la compañía "La Canela" sobre los miedos y los potenciales ocultos en la infancia. El espectáculo, de entrada libre hasta completar aforo, forma parte de la programación del "Encuentro Tejiendo Palabras" y dará inicio a las 18.30 horas de este 22 de mayo.
A través del lenguaje visual y la cercanía de los títeres, la obra propone una metáfora sobre el desarrollo emocional y los sentimientos que, a veces, limitan o ayudan a avanzar a los más pequeños. Bajo la premisa de que "para cosechar, primero hay que sembrar", la puesta en escena reivindica el afecto y el cuidado diario como herramientas indispensables para hacer florecer tanto los proyectos artísticos como a las propias personas. La representación está recomendada para un público familiar a partir de los 5 años y tendrá una duración aproximada de 45 minutos.
Esta cita cultural se enmarca dentro del Programa Cultural del segundo trimestre y es una de las propuestas clave de "Tejiendo Palabras". Esta iniciativa destaca por su enfoque intergeneracional y cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, y Factoría Norte.
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