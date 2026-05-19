Castricom cierra su campaña de primavera con cerca de 2.500 papeletas repartidas entre los clientes

La campaña de dinamización organizada por la asociación de comerciantes Castricom, celebrada la pasada semana, cierra balance con una alta participación tanto en su propuesta de sorteos como en las actividades infantiles. La iniciativa, que buscaba incentivar el consumo local mediante premios y juegos, ha logrado movilizar a miles de vecinos a pesar de las inclemencias meteorológicas.

El eje principal de la campaña consistió en el reparto de papeletas por compras superiores a 10 o 20 euros, dependiendo del sector del establecimiento. Los clientes optan así al sorteo de tres vales de 100 euros para gastar en los negocios asociados. Este miércoles 20 se desvelarán los ganadores, tras una respuesta vecinal que "ha cumplido con las expectativas" de la organización.

Marga López, presidenta de Castricom, confirmó que el volumen de participación "ha sido muy elevado" gracias a la implicación de los propios negocios. Según explicó la presidenta, la iniciativa contaba con una gran cantidad de boletos debido a que cada uno de los socios disponía de un talonario de 50 papeletas. En total, se distribuyeron cerca de 2.500 participaciones entre los clientes. Tras el recuento, López valoró positivamente la acogida de la iniciativa y destacó que: "Todo lo que sea dinamizar el comercio es positivo".

Sesenta niños desafiaron al diluvio en la gincana infantil

La programación también reservó un espacio para los más pequeños. El pasado jueves 14 de mayo se celebró la actividad "En busca del animalito perdido". En total, cerca de sesenta menores se dieron cita y, tras completar la misión, obtuvieron un suculento cucurucho de chuches. La jornada estuvo marcada por el mal tiempo, algo que no impidió que las familias salieran a la calle. "Fue un día de diluvio, pero la actividad fue bien", detalló López al recordar la actividad, en la que los niños debían buscar un pollito escondido en los comercios colaboradores.

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Continuidad durante los meses de verano

Tras el cierre definitivo de esta campaña con el sorteo de los vales de descuento, la asociación ya mira hacia la temporada estival. En ese sentido, la presidenta de Castricom avanzó que la intención de la directiva es "seguir haciendo este tipo de sorteos a lo largo de todo el verano" y que, aunque las circunstancias de la época estival lo compliquen, la intención es "hacer alguna actividad más para mantener el apoyo al comercio de proximidad".