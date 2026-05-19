El colegio Campiello de Piedras Blancas conmemora el 1 de junio su medio siglo de historia con una exposición de fotografías y orlas
La muestra incluye paneles de las distintas promociones del alumnado e imágenes emblemáticas
El artista local Aarón Martínez cederá una pieza especialmente para la ocasión
El Colegio Público Maestro José Luis García Rodríguez "Campiello", de Piedras Blancas, inaugurará el próximo lunes 1 de junio, a las 12.00 horas, una exposición de orlas y fotografías antiguas para conmemorar sus 50 años de historia. La muestra ofrecerá un recorrido visual por las cinco décadas de vida del centro educativo.
Entre el material seleccionado se incluyen imágenes históricas -como las de una recordada nevada a principios de los años 80-, paneles conmemorativos de las distintas promociones de estudiantes y las orlas de los cursos más recientes. Además, la exposición contará con una obra especial cedida para la ocasión por el artista local Aarón Martínez.
El acto oficial de inauguración contará con las intervenciones del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y del director del colegio, Francisco José Fernández. Al evento han sido invitados representantes de las autoridades locales, así como antiguos directores y directoras que han estado al frente del centro a lo largo de su trayectoria. La jornada conmemorativa finalizará con el tradicional corte de cinta que dará paso a la apertura formal y visita de la exposición.
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