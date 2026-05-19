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El cuentacuentos infantil "La ovejita que vino a cenar" llega este viernes a Piedras Blancas

La actividad, que requiere inscripción previa, tiene como objetivo fomentar los hábitos de lectura entre los menores de tres años

La biblioteca de Piedras Blancas.

La biblioteca de Piedras Blancas. / LNE

Christian García

Piedras Blancas

La Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas (Castrillón) acogerá este viernes, 22 de mayo, una nueva sesión de cuentacuentos, en esta ocasión basada en la conocida obra infantil "La ovejita que vino a cenar", del escritor Steve Smallman.

La actividad se desarrollará en la sección infantil de las instalaciones a partir de las 17.30 horas. Está dirigida a niños y niñas mayores de tres años y tiene como objetivo fomentar la lectura entre los más jóvenes a través de una historia que aborda valores como la amistad y la empatía.

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Dado que el aforo es limitado, la organización ha establecido como requisito imprescindible la inscripción previa. Las familias interesadas en asistir deberán reservar su plaza enviando un correo electrónico a la dirección "infantil.bibliopiedras@gmail.com".

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