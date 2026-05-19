Difac organiza este viernes en Castrillón una jornada sobre accesibilidad y autonomía personal
El encuentro, que tendrá lugar en el Palacio de Villar, abordará de forma intergeneracional las dificultades cotidianas en la cocina y la eliminación de barreras domésticas
La asociación DIFAC organiza el próximo viernes 22 de mayo, a las 17.00 horas, una nueva edición de su tradicional Jornada de Accesibilidad. En esta ocasión, el encuentro se celebrará en el Centro de Alojamiento para Personas Mayores Palacio de Villar y apostará por un formato basado en las acciones accesibles e intergeneracionales.
La actividad de sensibilización se desarrollará de forma conjunta entre los residentes del Palacio de Villar y los integrantes del grupo municipal de participación "Los Cotorrxs". Este colectivo juvenil vuelve a colaborar con DIFAC con el objetivo de concienciar sobre la eliminación de barreras y la defensa de la accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad.
En esta edición, el acto central se centrará de manera específica en las dificultades cotidianas que existen para elaborar la comida diaria, una tarea indispensable para garantizar la autonomía personal. A través de este encuentro, participantes de distintas generaciones compartirán un espacio común para fomentar la empatía y analizar posibles soluciones en entornos domésticos adaptados.
La jornada cuenta con el respaldo institucional de la Consejería de Sanidad, la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, y el Plan de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Castrillón.
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