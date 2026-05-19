El Principado pide a Aena que recupere la ambulancia del Aeropuerto de Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, instó este martes a Aena a la restitución del servicio de ambulancia del Aeropuerto de Asturias, atendiendo a su crecimiento exponencial y a las propias necesidades de las instalaciones. Calvo puso en contexto su petición a Aena con datos como los del primer cuatrimestre de este año, cuando la terminal alcanzó la cifra de los 623.574 pasajeros, un 6,3% más que en el año anterior, y que solo en el mes de abril, fueron 186.200 viajeros, en lo que fue el mejor registro de su historia con un incremento de un 11,6%. Además, el aeródromo asturiano contará este verano con treinta destinos directos (19 nacionales y 11 internacionales) y habrá nuevas conexiones con Dublín, Oporto y próximamente Florencia, al tiempo que se ha reforzado la ruta con Madrid. Esa es la realidad de una terminal aérea que sigue creciendo y tiene más necesidades, subrayó el consejero, que por ese motivo ha solicitado de manera reiterada la recuperación de la ambulancia, “que es un servicio que está pensado para los trabajadores, pero eso no resta su necesidad esencial”.

El consejero dio así respuesta a la pregunta formulada por el diputado de Foro, Adrián Pumares, en comisión parlamentaria acerca de qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno autonómico para la restitución del servicio de ambulancia en el Aeropuerto de Asturias. En el turno de palabra, el diputado forista dijo que la recuperación de la ambulancia “es independiente de los datos que tenga el aeropuerto, porque su supresión incumple el cuarto convenio colectivo y porque hay dos sentencias que avalan la presencia de ese servicio”.

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En respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible decide recurrir “para ganar tiempo”, indicó Pumares, “y mientras tanto, el Aeropuerto de Asturias, que ya ha superado los 2 millones de pasajeros al año, sigue sin una ambulancia permanente”. El representante de Foro recordó al consejero que Aena está participada por el Estado y el Principado tiene que ejercer las vías de presión “para lograr que el Gobierno de España entre en razón y cumpla con lo que marca con el convenio colectivo y las sentencias, y se deje de perder tiempo”. El consejero recalcó que ya ha solicitado por escrito la restitución de la ambulancia del Aeropuerto de Asturias y se ha reunido con los trabajadores para compartir la necesidad de ese servicio.