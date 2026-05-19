"Shrinking space", el documental sobre la persecución israelí al activismo propalestino, este miércoles en Castrillón

Conocer en primera persona el testimonio de quien sufrió la cárcel por su labor humanitaria es la propuesta del acto que se celebra este miércoles 20 de mayo, a las 18.30 horas, en el local de Izquierda Unida de Castrillón (Fruela, 13). La jornada arranca con la proyección del documental "Shrinking Space" (Espacio Menguante) y se completa con un coloquio posterior junto a su protagonista, la cooperante madrileña Juana Ruiz Rishmawi. Su encarcelamiento por terrorismo por parte de Israel entre 2021 y 2022, dictado sin pruebas, despertó una intensa campaña de solidaridad internacional.

La cinta profundiza en la presión jurídica, los arrestos y las trabas que afrontan diariamente los movimientos sociales y las organizaciones humanitarias en los territorios palestinos ocupados. Tras el visionado, Noemí Martín, portavoz de IU, moderará un debate con Ruiz Rishmawi para analizar la realidad del trabajo sobre el terreno y la vulneración de los derechos humanos.

Noticias relacionadas

El encuentro, de entrada libre hasta completar el aforo, está organizado de forma conjunta por la Casa Árabe de Solidaridad con Palestina, la plataforma Asturias con Palestina, Izquierda Unida Castrillón y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo.