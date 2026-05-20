Asturiana de Zinc planea construir un nuevo depósito de Jarofix en El Estrellín: 14,2 millones de euros de inversión y capacidad para almacenar los residuos de la próxima década

Asturiana de Zinc (Azsa) ha comenzado la tramitación medioambiental para construir un nuevo depósito de jarofix en la cantera del Estrellín Norte. La intención de la multinacional Glencore, propietaria de la factoría de San Juan de Nieva, es disponer de un nuevo tanque que garantice un lugar en el que depositar los residuos de la producción de zinc electrolítico durante la próxima década. Según los cálculos de la compañía, esta actuación conllevará una inversión de 14,2 millones de euros.

Según consta en los informes presentados por Azsa, y que ya se encuentran en fase de información pública hasta el próximo 2 de julio, la planta genera cada año más de 650.000 toneladas de jarofix, residuo resultante de estabilizar con cemento y cal la jarosita, que es un material peligroso y de difícil gestión que se produce durante la elaboración del zinc. El problema al que se enfrenta actualmente la multinacional es que tras colmar varios depósitos en El Estrellín, ve cómo se está agotando la vida útil del último de ellos, el de El Estrellín Sur, que según los cálculos de la compañía agotaría su capacidad a mediados de 2027.

En caso de no encontrar un nuevo espacio en la que depositar el jarofix, Azsa se vería abocada a detener su producción o buscar una alternativa por ahora inexistente. Y en este escenario es en el que ha surgido la posibilidad de aprovechar el hueco que dejó la cantera del Estrellín Norte, ya sin actividad minera, para construir un nuevo vaso de residuos. Este nuevo depósito contaría con una capacidad de 4 millones de metros cúbicos, en los que se estima que se podrían alojar 6,3 millones de toneladas de jarofix, por lo que tendría una vida útil de entre nueve y diez años, según las estimaciones del estudio.

Este proyecto, firmado por Noega Ingenieros en diciembre de 2024, tiene un presupuesto aproximado de 14.194.436 euros, impuestos incluidos. El grueso de esta inversión, cerca de la mitad, se destinaría a la impermeabilización del vaso, que es uno de los principales retos técnicos del proyecto. La clausura y su sellado final se llevarían también un buen pellizco del total, unos 3 millones de euros.

Lodos del dragado

Además de jarofix, el proyecto también contempla que el nuevo depósito de El Estrellín pueda almacenar hasta 100.000 metros cúbicos de lodos procedentes del dragado de la ría de Avilés. Estos sedimentos del fondo del estuario se mezclarían con el jarofix. Ante las dudas de si esta combinación pudiese suponer un riesgo para el vaso, Azsa encargó un estudio a la Universidad de Oviedo, cuyas conclusiones son positivas.

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Contaminación

Sobre las afecciones que provocaría el nuevo depósito, el depósito señala que las emisiones atmosféricas serán similares a las actuales, misma apreciación que hace sobre los vertidos de aguas o el ruido.