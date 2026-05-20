Castrillón inicia los desbroces en caminos y montes para blindarse contra los incendios

El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha las labores de prevención y defensa contra incendios forestales correspondientes a la campaña de este año. Los trabajos, enmarcados dentro del convenio municipal específico para esta materia, comenzaron este lunes 18 en la La Curtia y se extenderán de forma progresiva a todo el concejo.

El objetivo principal de esta actuación es la limpieza y desbroce de la vegetación que crece en los márgenes de las infraestructuras forestales, caminos y sendas locales. Con estas tareas se busca romper la continuidad horizontal del matorral y el combustible vegetal, una medida clave para frenar la propagación de las llamas en caso de fuego y garantizar la seguridad de los montes.

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Además de reducir el riesgo de inicio y avance de los incendios, el despeje de estas vías es fundamental para facilitar el acceso y las maniobras de los equipos de extinción si fuese necesaria su intervención. Las tareas de mantenimiento ambiental continuarán desarrollándose durante las próximas semanas en diferentes puntos estratégicos del municipio.