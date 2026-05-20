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Castrillón inicia los desbroces en caminos y montes para blindarse contra los incendios

Las actuaciones comenzaron este lunes en la zona de La Curtia y se extenderán de forma progresiva a las infraestructuras forestales y sendas de todo el municipio.

Una de las zonas de La Curtia donde se han iniciado las labores de desbroce.

Una de las zonas de La Curtia donde se han iniciado las labores de desbroce. / Ayuntamiento de Castrillón

Christian García

La Curtia (Miranda)

El Ayuntamiento de Castrillón ha puesto en marcha las labores de prevención y defensa contra incendios forestales correspondientes a la campaña de este año. Los trabajos, enmarcados dentro del convenio municipal específico para esta materia, comenzaron este lunes 18 en la La Curtia y se extenderán de forma progresiva a todo el concejo.

El objetivo principal de esta actuación es la limpieza y desbroce de la vegetación que crece en los márgenes de las infraestructuras forestales, caminos y sendas locales. Con estas tareas se busca romper la continuidad horizontal del matorral y el combustible vegetal, una medida clave para frenar la propagación de las llamas en caso de fuego y garantizar la seguridad de los montes.

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Además de reducir el riesgo de inicio y avance de los incendios, el despeje de estas vías es fundamental para facilitar el acceso y las maniobras de los equipos de extinción si fuese necesaria su intervención. Las tareas de mantenimiento ambiental continuarán desarrollándose durante las próximas semanas en diferentes puntos estratégicos del municipio.

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