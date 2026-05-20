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El Coro Joven "Lithos" ofrece este sábado un concierto gratuito en Piedras Blancas

El &quot;Orfeón de Castrillón&quot;, durante una actuación en la iglesia de Piedras Blancas.

El "Orfeón de Castrillón", durante una actuación en la iglesia de Piedras Blancas. / Ricardo Solis

Christian García

Piedras Blancas

La Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia, en Piedras Blancas, acogerá este sábado, 23 de mayo, un concierto del Coro Joven "Lithos". La actuación dará comienzo a las 21.00 horas y forma parte del programa cultural diseñado para este segundo trimestre.

Esta formación nació a finales de 2024 como la incorporación más reciente al proyecto musical de "El León de Oro". El coro, que está integrado por jóvenes de entre 14 y 22 años, nació con el objetivo de dar un paso hacia el futuro en el ámbito de la música coral.

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El recital está dirigido a todos los públicos y tendrá una duración aproximada de 60 minutos. El acceso a la iglesia es libre y totalmente gratuito hasta completar el aforo disponible.

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