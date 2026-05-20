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El espectáculo infantil "Pezcando Palabras" llega a la escuela Infanta Leonor de Piedras Blancas

Coordinada por los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba junto a Factoría Norte, la obra de este viernes está protagonizado por animales del fondo marino que comparten sus inquietudes y pensamientos

El colegio Infanta Leonor de Piedras Blancas.

El colegio Infanta Leonor de Piedras Blancas. / LNE

Christian García

Piedras Blancas

La Escuela de Educación Infantil Infanta Leonor, ubicada en Piedras Blancas, será el escenario este viernes del espectáculo "Pezcando Palabras". Se trata de una propuesta cultural de narración oral y con objetos dirigida al público infantil, cuya trama gira en torno a historias y temáticas marinas.

A través de relatos, los más pequeños conocerán a diversos animales marinos como protagonistas, mostrando sus inquietudes, pensamientos y las divertidas estrategias que utilizan para resolver sus problemas guiados por la curiosidad.

Esta actividad forma parte de la programación cultural del segundo trimestre y se engloba dentro del 'Encuentro Tejiendo Palabras'. Esta iniciativa, centrada en los cuentacuentos, la literatura y las artes escénicas, busca fomentar la narración oral, la literatura infantil y la memoria comunitaria como un punto de encuentro intergeneracional.

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El evento cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, y Factoría Norte, ofreciendo una agenda que destaca por sus espectáculos y talleres creativos.

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