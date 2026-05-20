El espectáculo infantil "Pezcando Palabras" llega a la escuela Infanta Leonor de Piedras Blancas
Coordinada por los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba junto a Factoría Norte, la obra de este viernes está protagonizado por animales del fondo marino que comparten sus inquietudes y pensamientos
La Escuela de Educación Infantil Infanta Leonor, ubicada en Piedras Blancas, será el escenario este viernes del espectáculo "Pezcando Palabras". Se trata de una propuesta cultural de narración oral y con objetos dirigida al público infantil, cuya trama gira en torno a historias y temáticas marinas.
A través de relatos, los más pequeños conocerán a diversos animales marinos como protagonistas, mostrando sus inquietudes, pensamientos y las divertidas estrategias que utilizan para resolver sus problemas guiados por la curiosidad.
Esta actividad forma parte de la programación cultural del segundo trimestre y se engloba dentro del 'Encuentro Tejiendo Palabras'. Esta iniciativa, centrada en los cuentacuentos, la literatura y las artes escénicas, busca fomentar la narración oral, la literatura infantil y la memoria comunitaria como un punto de encuentro intergeneracional.
El evento cuenta este año con la colaboración de los ayuntamientos de Castrillón y Ribera de Arriba, la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte, y Factoría Norte, ofreciendo una agenda que destaca por sus espectáculos y talleres creativos.
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