Ginés Serrán-Pagán, premio Pergamino 2026: "Estoy seguro de que Asturias me inspiraría para crear una obra y me encantaría que Salinas la disfrutase en el Museo de Anclas"

El escultor ceutí, Ginés Serrán-Pagán, ha sido galardonado con el Premio Pergamino 2026 de la Asociación de Amigos del Museo de Anclas "Philippe Cousteau", cuya entrega se realizará el 28 de junio en Salinas. LA NUEVA ESPAÑA charla con el artista, que ha creado cerca de 4.000 obras y llevado su arte a casi 300 exposiciones en más de 30 países, sobre su carrera dedicada a capturar la fuerza del mar y la esencia de las culturas que lo rodean.

-¿Qué significa para usted recibir el Premio Pergamino?

-Me dio una gran sorpresa recibir la noticia y me alegro muchísimo, sobre todo porque mi vida ha estado muy vinculada al mar. Además, es una excelente razón para ir a Asturias y conocer esa maravillosa tierra del norte de España, que aún no había tenido la oportunidad de visitar. Sé que el premio se otorga todos los años, y me honra saber que hubo unanimidad para concedérmelo. Será un placer recogerlo a finales de junio.

-Usted siempre ha hecho gala de su pasión por el mar. ¿Cómo nace ese vínculo?

-Mi conexión con el mar viene de mi lugar de nacimiento, Ceuta, y también de mi padre, que era malagueño y estaba muy vinculado al mar. Él participó en la primera vuelta al mundo del buque escuela Juan Sebastián del Cano en 1928 y nos dejó un diario inédito con más de 300 fotos, que donaré al Museo Naval en Madrid. En mi obra he retratado a Fernando Magallanes, cartógrafos como Al-Idrisi, y al dios del mar, Neptuno. Sin duda, el mar ha marcado profundamente mi creación artística, y este premio es un broche de oro a mi carrera dedicada a personajes vinculados al mar.

-Actualmente, es un artista con gran cartel internacional. ¿Cómo fueron sus inicios y en qué momento sintió que su carrera despegó?

-Al principio no imaginaba que mi obra tendría impacto nacional o internacional. Todo cambió en 1980, cuando participé en la exposición “Nuevas Imágenes de España” en el Museo Guggenheim de Nueva York, junto a otros diez artistas jóvenes que representábamos las nuevas tendencias españolas. El artista invitado fue Eduardo Chillida. La exposición viajó por Estados Unidos durante dos años, lo que nos abrió muchas puertas. A partir de ahí empecé a exponer en diferentes estados de Estados Unidos, México, Cuba, Asia, y tuve la oportunidad de vivir en África, en Nigeria, y en Australia durante algunos años. Ese recorrido hizo que mi obra alcanzara una dimensión global.

-Ha expuesto en casi treinta países y realizado alrededor de 300 exposiciones. ¿Percibe diferencias en cómo se recibe su obra en distintos lugares?

-Generalmente no envío mis obras desde mi estudio. Por ejemplo, para una exposición en Tokio, voy allí y pinto durante mi estancia. Muchas de mis esculturas también se crean in situ. Esto permite que las exposiciones reflejen cómo capturo el sentir y el alma de cada lugar donde trabajo. La reacción del público suele ser más auténtica, porque ve cómo interpreto y conecto con la cultura local.

-Se formó como antropólogo y arqueólogo. ¿Cómo influyen esos estudios en su arte?

-Mi formación en antropología me enseñó que no existen límites ni fronteras en la creatividad. Me alejé del comercialismo del arte, de las galerías y de las tendencias, y busqué refugio en pueblos arraigados a la tierra, donde puedo sentir la fuerza y la energía del arte a través de su gente. No voy a museos ni compro obras; voy a los pueblos, hablo con la gente, convivo con ellos y capto esa fuerza directamente. La antropología la traslado al arte, y en vez de escribir sobre los pueblos, trato de plasmar en mis obras plásticas sentimientos que no podrían expresarse con palabras.

-Además de la influencia cultural, ¿qué más encontramos en su obra?

-Mi obra está muy ligada al mar. Nací en la península de Ceuta, considerada en su tiempo como el fin del mundo conocido hasta el descubrimiento de América. Está llena de leyendas: Calipso y Ulises, la columna de Hércules… El mar es una influencia constante. Además, este premio tiene relación con la colección que nos dejó Philippe Cousteau, una familia dedicada a la protección de los océanos y la biología marina. Me emociona colaborar con ellos y con los esfuerzos que se hacen en Asturias para defender los mares, una causa de gran relevancia hoy en día.

-Dentro de los actos de entrega del premio, se hará una ofrenda floral a la escultura de Phillipe Cousteau. ¿Le gustaría algún día que una de sus obras descansase en Salinas?

Noticias relacionadas

-Estoy seguro de que Asturias me inspiraría para crear una obra y me encantaría que Salinas la disfrutase en el Museo de Anclas.