Hosteleros de Avilés y Castrillón se suman a la campaña para dar visibilidad a la esofagitis eosinofílica

El próximo viernes 22 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esofagitis Eosinofílica (EoE), una enfermedad crónica e inmunomediada del esófago que, pese a su creciente incidencia en niños y adultos jóvenes, sigue arrastrando un alto índice de infradiagnóstico. Con el objetivo de romper este desconocimiento, los municipios de Avilés y Castrillón se han volcado en una campaña de sensibilización a través de la hostelería local.

La iniciativa ha sido impulsada por Rosa Rubio, concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Castrillón y miembro de la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica. Durante toda esta semana, varios establecimientos colaboradores colocarán manteles de papel informativos en sus mesas para explicar a los comensales en qué consiste la enfermedad y difundir la labor de apoyo que brinda la asociación.

En Avilés, se han sumado a la propuesta los restaurantes El Rinconín y La Competencia. Por su parte, en el concejo de Castrillón, participan el Hotel Restaurante Piedras, en Piedras Blancas, así como los locales La Luna, la Cafetería El Espartal y el Restaurante El Cortijo, en Salinas.

Uno de los manteles que se colocarán estos días en los restaurantes y bares colaboradores. / M. F.

La concejala castrillonense, cuya implicación con la patología nació de vivencias personales, destacó que el principal objetivo de esta acción es "romper el desconocimiento y el aislamiento" que sufren los pacientes ante un diagnóstico que "te puede amargar la vida". "Como ocurre con las enfermedades raras, nos implicamos quienes lo vivimos de cerca", explicó Rubio, que resaltó la importancia de dar a conocer el apoyo que brinda AEDESEO -asociación que ofrece con asesoramiento nutricional, orientación con trabajadores sociales y acceso a especialistas- frente a la falta de información que a veces rodea a los tratamientos iniciales. Respecto a la campaña local, la edil agradeció la "enorme empatía" de los hosteleros de Avilés y Castrillón que se sumaron a la colocación de los manteles con códigos QR como una labor social: "Me he sentido súper acogida. La gente ha entendido que esto es una cuestión de justicia. Hoy no te pasa a ti, pero mañana le puede tocar a un familiar o a un amigo".

"Comer no debería doler"

La acción local se alinea con la campaña internacional de este año, que bajo el lema "Food Shouldn't Hurt" ("Comer no debería doler") busca concienciar sobre el impacto real que tiene esta patología en el día a día. La esofagitis eosinofílica provoca una acumulación anormal de un tipo de glóbulos blancos (eosinófilos) en el esófago, lo que genera síntomas que dificultan seriamente la ingesta de alimentos: dificultad para tragar (disfagia), dolor al comer, sensación de atasco alimentario, reflujo o vómitos.

En España se estima una prevalencia de 46 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la normalización de los síntomas y la falta de información generalizada retrasan habitualmente el diagnóstico. Este retraso no solo deteriora la calidad de vida de los pacientes por la ansiedad y el aislamiento social que genera el miedo a comer, sino que puede derivar en complicaciones graves a largo plazo, como la fibrosis y el estrechamiento crónico del esófago.

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A nivel global, la alianza del Día Mundial de la EoE apoya estas acciones de calle con las iniciativas de comunicación Life Narrows y Knots. Mientras la primera recoge testimonios sobre cómo la enfermedad estrecha la vida social y emocional de los pacientes, la segunda propone un itinerario de atención coordinado y multidisciplinar para que el sistema sanitario reduzca los tiempos de diagnóstico y ofrezca tratamientos más accesibles.