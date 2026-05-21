El Ayuntamiento de Castrillón saca a licitación la renovación de 170 metros de la cubierta del río Ferrota en El Pontón

El Ayuntamiento de Castrillón ha licitado el contrato de obras para sustituir la cubierta actual del río Ferrota a su paso por El Pontón. En total, se renovarán 170 metros de la estructura. Esta actuación, que estaba contemplada en el proyecto presupuestario de este año, cuenta con una dotación de 280.814,65 euros, IVA incluido y el plazo de ejecución será de tres meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 8 de junio (20 días naturales) para presentar sus candidaturas.

Esta actuación es una histórica reclamacion vecinal. La cubierta actual sufrió un desprendimiento que provoca molestias graves a los residentes, como malos olores y plagas de ratas. Para solucionar la situación, los trabajos comenzarán con la rehabilitación de la superficie del canal deteriorado. Posteriormente, se instalará la nueva cubierta con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, rematando los extremos con un zuncho de hormigón para facilitar el acceso.