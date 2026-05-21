El castrillonense José Ángel González y su border collie Chloe llevan a Asturias a la cima del "agility" mundial

Apenas cuatro días después de tocar el cielo en Países Bajos, el regreso a la rutina en Piedras Blancas aún sabe a gloria. José Ángel González y su border collie, Chloe, acaban de proclamarse campeones del mundo de Agility por equipos, un título que no solo corona una trayectoria deportiva impecable, sino que marca el inicio de una despedida dorada. A sus nueve años, Chloe está a las puertas de una merecida jubilación tras demostrar una absoluta compenetración con su entrenador.

La victoria internacional llega con el peso de la revancha personal. Hace dos años ya habían logrado clasificarse para la cita mundialista, pero una enfermedad del padre de González les obligó a renunciar en el último momento. Este año, con la salud familiar restablecida, el viaje tuvo un significado doblemente especial y el éxito en la pista fue el mejor premio posible tras los meses de incertidumbre.

Sobre la competición por equipos, el castrillonense detalló que "impone un desgaste psicológico muy superior" al de las pruebas individuales y que la responsabilidad de no fallar al seleccionador nacional y a los compañeros añade una "carga extra" antes de salir a la pista: "Cuando alguien confía en ti, como hace un mánager de un equipo español que pone la responsabilidad en que lo hagas bien, sientes más presión que individualmente. No quieres fallar a la gente que te está dando esa oportunidad", explicó el preparador castrillonense.

José Ángel González y Chloe. / J. A. G.

Sin embargo, el binomio que conforman José Ángel y Chloe supo templar los nervios en los momentos decisivos. Tras una actuación perfecta por su parte, el resto de la delegación española completó un concurso que les permitió subirse a lo más alto del podio, superando a delegaciones históricamente dominantes en esta disciplina como las de Italia y Alemania. "Supimos gestionar esos nervios antes de salir a pista. Bordamos nuestro turno, el resto del equipo también lo hizo fenomenal y al final pudimos quedar por delante de Italia y Alemania, que son países potentes en "agility"", declaró.

La fortuna, sin embargo, no fue la misma en la modalidad individual. Cuando Chloe marchaba entre la sexta y la séptima posición global, un fallo técnico en los materiales de la organización arruinó sus opciones. Un palo del eslalon falló en plena carrera, penalizando un recorrido que los mantenía con opciones claras de entrar en la final y consolidarse con solvencia dentro del top ten mundial. Aun así, el valor de un oro mundial opacó el mal resultado individual y elevó a la pareja castrillonense a lo más alto del panorama.

Un retiro dorado tras años de éxito

La andadura de González el "agility" comenzó hace doce años con Thor, un border collie que tuvo que ser retirado prematuramente debido a un diagnóstico de epilepsia, ya que los picos de adrenalina de la alta competición le desencadenaban ataques de gravedad al bajarse de la pista. Chloe asumió el testigo con una regularidad asombrosa: subcampeona de España individual, subcampeona nacional por equipos y participante destacada en el prestigioso torneo "Crufts" en Inglaterra. "Hemos logrado que Chloe tenga un grandísimo rendimiento", afirmó González, quien ve este campeonato mundial como "la culminación" antes de su retirada definitiva de los circuitos de alta intensidad.

El adiós definitivo de las pistas tendrá lugar entre finales de octubre y principios de noviembre en el Campeonato de España. Hasta entonces, la preparación de Chloe cambiará de enfoque para proteger sus articulaciones de los duros impactos de la preparación para la alta competición. El entrenador detalló que realizarán sesiones muy ligeras y, sobre todo, "mucha natación para mantener el tono físico idóneo".

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Y aunque Chloe comenzará a descansar en unos meses, mantener ocupada su mente será el próximo reto de González. Al tratarse de un perro de trabajo, el instinto sigue intacto a pesar de la edad. "La mente les juega una mala pasada. Ellos se ven bien, pero físicamente ya no tienen ese pleno rendimiento de los perros de tres o cuatro años", concluye el campeón mundial, que se prepara ya para ofrecerle a su compañera el descanso de una auténtica leyenda que tratará de despedirse en lo más alto del panorama nacional y mundial.