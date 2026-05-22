Castrillón finaliza las obras de ampliación de la galería de la Mina de Arnao y "salva" la subvención europea

Las obras de ampliación del Museo de la Mina de Arnao entran en su fase final. Eloy Alonso, alcalde de Castrillón, ha firmado este viernes el acta de recepción de los trabajos por parte de la empresa contratista, Nortunel, lo que da por finalizada la actuación, que se ha alargado durante varios meses. Ahora, el Consistorio centra sus esfuerzos en rematar la parte administrativa de la intervención para garantizar el cobro de la subvención europea y poder reabrir cuanto antes la instalación.

El tramo de nueva galería visitable se extiende por más de 30 metros, en los que un acceso entibado, que replica las minas de carbón en explotación, da paso a la galería, asegurada con arcos metálicos y un enrejado que permite ver las paredes originales y llega, incluso, al final del recorrido, a mostrar una veta de carbón, el preciado mineral que convirtió a Arnao en la primera mina submarina de la Europa continental.

La Mina de Arnao gana una nueva galería visitable

Esta obra se engloba dentro de un gran proyecto de ampliación de la Mina de Arnao. La intervención está dentro de las ayudas para el programa de mejora de la competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, por el cual Castrillón obtuvo una subvención europea de más de un millón de euros. "La obra incluye numerosos trabajos y actuaciones de diversa índole que, gracias al compromiso, profesionalidad y buen hacer de todas las partes, tanto de los diversos contratistas como del propio personal municipal, han dado como resultado el logro de haber abierto, en tiempo récord, una nueva galería en este Museo de la Mina de Arnao, que hará, sin lugar a dudas, las delicias de los visitantes, por ser la más auténtica y minera de las que conforman la visita”, afirman desde el Consistorio castrillonense.

En un principio, estaba prevista la recuperación de unos 200 metros de la galería y la instalación de una cafetería y una tienda de souvenirs. Si bien, el proyecto se redujo hasta los 37 metros por indicación de un informe de Salvamento Minero que dudaba de la seguridad de tan ambicioso proyecto, y también hubo que renunciar al local hostelero, por no entrar dentro de los parámetros de la ayuda. Así, la inversión, que iba a rondar los 2 millones de euros, ha quedado reducida a 509.736,05 euros.

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Esta actuación generó un importante debate político en el Consistorio, ya que la posición puso en duda en numerosas ocasiones que pudiesen cumplirse los plazos para no perder la subvención europea. Finalmente, la modificación del proyecto ha permitido llevar a cabo la ampliación.