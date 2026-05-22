Los funcionarios de Castrillón celebran a Santa Rita
Al convite asistió el regidor de Soto del Barco, José Manuel Lozano, extrabajador municipal
Funcionarios en activo y jubilados del Ayuntamiento de Castrillón celebraron este viernes a la patrona de los trabajadores públicos, Santa Rita. Y lo hicieron con una comida de confraternización que tuvo lugar en uno de los templos gastronómicos del concejo: Casa Nuevo –popularmente conocido como Casa Pepón–, en Pillarno. Durante el convite, los participantes compartieron risas, abrazos y, sobre todo, muchas anécdotas. Se dio la curiosidad de que entre los asistentes había dos alcaldes en activo: Eloy Alonso, actual regidor del concejo, y José Manuel Lozano, su homólogo en Soto del Barco, que es trabajador jubilado del Consistorio Castrillonense. Además, también asistieron el Concejal de Obras y Servicios, Marco Fernández, y la edil de Interior, Nuria González-Nuevo. Antes se celebró una misa en recuerdo de los trabajadores fallecidos, que tuvo lugar en la iglesia de Santa María del Mar, que estuvo celebrada por el diácono Jorge Torres Artime, que fue trabajador municipal antes de retirarse.
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