Las borrascas, gran amenaza para la Peñona de Salinas: "Este año hubo seis temporales con olas de más de cinco metros"

El invierno ha hecho mella en Castrillón. Los fuertes oleajes que han golpeado la costa durante los últimos meses han provocado ciertos daños en el litoral castrillonense, donde hay puntos que preocupan especialmente a vecinos y administración, como el mirador de La Peñona, cerrado al público y pendiente de una resolución judicial que permita -o no- su reapertura, y el túnel de Arnao, al que llega habitualmente la espuma del Cantábrico cuando hay mar viva. “Son zonas expuestas al oleaje, y este año ha pegado mucho. Desde octubre de 2025 a marzo de 2026 ha habido seis temporales que han provocado olas de más de cinco metros”, explica el reputado geólogo Germán Flor.

Sin lugar a dudas, la zona que más preocupa a Ayuntamiento y vecinos es La Peñona. “El mirador tiene rocas de caliza muy plegadas y fracturadas, son zonas débiles. Está muy expuesto al oleaje”, afirma Flor, que señala que, además, los temporales han azotado con especial crudeza la costa asturiana durante el pasado invierno. “En Cabo Peñas se llegó a registrar, a finales de enero, un oleaje que llegaba a los 16 metros de altura”, asegura de unos condiciones duras, especialmente porque las borracas fueron "muy continuadas y fuertes" aunque, eso sí, "menos que en 2014, que fue brutal".

El material que forma otras zonas del litoral castrillonense “es menos compacto y está más suelto”, por eso se provocan ciertos desprendimientos. “Son conglomerados con arenas y arcillas. Lo que hay ahí son flujos, eso depende muchísimo de las lluvias. Cuando llueve se va lavando el material más fino, se provocan movimientos en masa que te arrastran todo ese material”, afirma Flor, que, eso sí, también señala que el oleaje tiene cierta influencia en esos fenómenos.

La geóloga Noa Pardo hace una explicación muy similar de la situación. “El mar va erosionando poco a poco la costa y arrancando material de los acantilados hasta que zonas que antes eran tierra firme terminan formando parte del mar. Es un proceso lento, en el que influyen factores como el tipo de roca, la fuerza del oleaje o las lluvias. En el caso de Castrillón, los acantilados están formados por calizas, unas rocas bastante duras y compactas", explica la experta, que apunta también a dos causas fundamentales que provocan argayos en el litoral castrillonense durante el invierno. "Una tiene que ver con la base del acantilado, ya que el mar la golpea y desgasta constantemente hasta que la parte superior pierde apoyo y acaba desplomándose, y la otra está relacionada con el propio estado de las rocas y otros factores como el tiempo, la meteorización, las fracturas o la alteración interna, que hacen que disminuya su resistencia y aumente la posibilidad de desprendimientos”.

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Pardo, además, incorpora otro elemento a la ecuación: las lluvias: “Son muy importantes porque el agua se filtra por las grietas de las rocas, incrementa el peso del terreno y debilita el material desde el interior. Si a eso se suman temporales y un oleaje más energético, el riesgo de derrumbes aumenta todavía más”.