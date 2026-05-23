Radiografía del mercado inmobiliario de Castrillón: el precio de la vivienda se dispara un 17%, alquileres por las nubes y cada vez más capital extranjero

"El mercado está disparado". Lo aseguran los profesionales del sector inmobiliario castrillonense y los constatas las estadísticas: el precio de la vivienda se disparó un 18% en el último año y el de los alquileres ha aumentado en torno de un 8%. "Actualmente, la demanda es muy superior a la oferta", explican agentes consultados por este periódico.

Según datos del Portal Estadístico del Notariado, el precio de la vivienda aumentó un 17,51% en el último ejercicio, el tercer porcentaje más alto de la última década, solo superado por 2022 (+25,74%) y 2017 (+19,42%). Los datos también reflejan que en los últimos 12 meses se efectuaron 233 compraventas en el municipio con un importe medio de 195.055 euros por propiedad. "Un piso en Piedras Blancas que antes valía 120.000 euros, ahora está en 180.000. El problema es que hay mucha más gente intentando comprar que la vende, por lo que todo lo que sale al mercado, vuela", explica Manuel Emilio Alonso, de la inmobiliaria La Casona, quien achaca esta situación también a la escasez de nuevas promociones. "Hace 20 años que apenas hay obra nueva. Lo último se está haciendo en Raíces y está saliendo a un precio de 250.000 euros, que era algo impensable", agrega.

¿Y quién compra piso en Castrillón? La edad mediana es de 43 años, la inmensa mayoría son personas físicas y la proporción de compradores nacionales contra extranjeros es de nueve a uno. La nacionalidad que encabeza la inversión foránea en el ladrillo es la estadounidense, un 22,22% del total. "Hay demanda en todas las zonas. Tanto Salinas, como Piedras Blancas, Raíces... Además, como Asturias está de moda, también se nota que viene gente de fuera, con poder adquisitivo, a comprar", señala Noelia Martínez, de la Inmobiliaria Agencia Paco, en la capital del municipio.

El precio del alquiler sigue una trayectoria paralela a la de la compraventa. Según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, el precio de los arrendamientos ha subido más de un 18% en el último lustro. ¿El motivo? "Que tampoco hay nada para alquilar", sostiene Alonso, que pone un ejemplo: "Un piso de dos habitaciones en Piedras Blancas no se alquila por menos de 700 euros. Y encima vuela".

"Hay demasiada demanda y muy poca oferta", agrega Martínez, de una situación que, explica, ha generado situaciones que antes no se vivían. "Ahora mismo pongo un piso en alquiler y me entran 200 correos electrónicos de gente interesada. Este escenario lo que permite es que los caseros puedan elegir el perfil de la persona a la que alquilan", expresa la experta, que considera que la incidencia del alquiler vacacional en el concejo es mínimo: "Puede haber cierta presencia en Salinas, pero no es lo habitual".