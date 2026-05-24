Castrillón actualiza el proyecto de la senda de La Plata y pide al Principado su ejecución

El Ayuntamiento de Castrillón ha finalizado la actualización el proyecto de senda peatonal y ciclista de La Plata. El Consistorio estima que el plan, redactado originalmente en 2017 por el Principado, tendrá un coste de 1,43 millones de euros, y pide a la administración su ejecución. Además, el gobierno local también urgirá a la consejería de Movilidad el asfaltado "urgente" de la AS-320, popularmente conocida como carretera de La Plata. "Es una demanda vecinal histórica", señalan desde el PP castrillonense de ambas actuaciones.

El proyecto de Castrillón, redactado por la firma Noega Ingenieros, contempla el desarrollo de un itinerario peatonal y ciclista seguro de 943 metros de longitud y 1,80 metros de anchura útil, con pavimento de hormigón. El trazado iniciará su andadura junto al Camino de Santiago en La Plata y continuará de forma paralela a la carretera y las infraestructuras de comunicación hasta enlazar con la red peatonal de San Miguel de Quiloño. Dada la complejidad del trazado, el proyecto incluye varias obras de ingeniería civil de envergadura, como un paso bajo el tendido ferroviario, la instalación de dos pasarelas de madera para salvar el entorno ecológico del río Raíces o varias escolleras.

En cuanto a la inversión que requerirá el proyecto, el Ayuntamiento estima un presupuesto base de licitación de 1.371.073,97 euros (IVA incluido) a los que habría que sumar las expropiaciones forzosas necesarias para la ejecución, con las que el montante total ascendería a 1.425.752,88 euros. En cuanto al plazo de ejecución, el proyecto estima que sería de seis meses.

Ahora, la intención del Ayuntamiento es trasladar la revisión de este proyecto -el original es de 2017, encargado por el Principado pero nunca licitado- al Principado para su ejecución. El gobierno local destaca que se trata que esta senda es una demanda histórica de los vecinos que, además, dará servicio a unos 9.000 peregrinos al año. "Actualmente, los vecinos se ven obligados a depender del vehículo privado o a caminar en condiciones precarias por el borde de la AS-320. Asimismo, la zona se encuentra estrechamente ligada al Camino de Santiago de la Costa, cuyo itinerario original en la zona quedó cortado en el pasado por las grandes infraestructuras de transportes estatales, como la variante de la carretera N-632 y las vías del ferrocarril Ferrol-Gijón", advierten desde el PP castrillonense.

En una estrategia paralela para asegurar la viabilidad de los trabajos y con fecha 1 de abril de 2026, el Ayuntamiento de Castrillón ha formalizado una solicitud de subvención dirigida específicamente a la financiación de la "Revisión y actualización de precios del Proyecto de Senda Peatonal para la conexión de La Plata con San Miguel de Quiloño". Esta solicitud viene respaldada, señalan desde el Consistorio, por un informe técnico emitido el 31 de marzo de 2026 por el informe del Servicio de Obras y Servicios del Ayuntamiento que concluye de forma categórica que el proyecto se alinea de manera transversal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.

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Además, el Ayuntamiento también tiene previsto urgir a la consejería de Movilidad la necesidad de asfaltar urgentemente la AS-320, popularmente conocida como carretera de La Plata, que une Avilés con Piedras Blancas, y que es una de las vías con mayor densidad de tráfico del concejo y uno de los principales itinerarios de conexión entre la capital castrillonense y la avilesina.