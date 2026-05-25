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Angustioso operativo de rescate en la playa de Salinas: buscan a un bañista arrastrado por la corriente

El bañista se encontraba en compañía de varias personas que tuvieron graves problemas para salir del agua

Angustiosa operativo de rescate en Salinas: buscan a un bañista arrastrado por la corriente

Angustiosa operativo de rescate en Salinas: buscan a un bañista arrastrado por la corriente

Pelayo Méndez

Angustioso operativo de rescate en la playa de Salinas. El helicóptero de los Bomberos busca desde aproximadamente las ocho de la tarde a un bañista que, según testigos, fue arrastrado mar adentro por la corriente. En el operativo, que está generando gran expectación en el arenal y está teniendo lugar a la altura de los Gauzones, participan también efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

En imágenes: Angustiosa búsqueda de un bañista desaparecido en la playa de Salinas

En imágenes: Angustiosa búsqueda de un bañista desaparecido en la playa de Salinas

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En imágenes: Angustiosa búsqueda de un bañista desaparecido en la playa de Salinas /

Según los primeros indicios, el desaparecido estaba dándose un baño en compañía de otras tres personas. "Llegaron dos olas muy seguidas y cuando quisimos salir no podíamos", relataba uno de los afectados, que logró escapar por su propio pie del mar gracias a la ayuda de varios bañistas.

Si bien, uno de los cuatro bañistas del grupo no tuvo tanta suerte y fue arrastrado por la corriente. Varias personas que se encontraban en el agua y surfistas trataron de buscarlo, sin éxito. De inmediato se dio aviso al 112, que movilizó numerosos medios para la búsqueda. Además de medios aéreos, también se han puesto a disposición del operativo medios terrestres y acuáticos. En torno a las 20.30 horas también se sumaron a las labores de rescate los submarinistas de los Bomberos.

Uno de los tres bañistas que logró salir pese a los apuros, de 46 años y natural de Granada, estaba siendo atendido in situ por los servicios médicos de emergencia. Manifestaba que había tragado mucha agua y que le dolía el pecho. Recibió tratamiento en la ambulancia y fue dado de alta en el mismo momento. Los otros dos resultaron, a priori, ilesos.

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El operativo de búsqueda está generando un importante revuelo y angustia en la playa. Pese a ser lunes y estar aún en el mes de mayo, el arenal se encontraba muy concurrido todavía a esas horas debido a las altas temperaturas que vive Asturias desde la semana pasada.

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