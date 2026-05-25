"Castrillonízate", el nuevo plan de Castrillón para reforzar la identidad local y apoyar a sus vecinos
El equipo de gobierno llevará al pleno del viernes una modificación presupuestaria de 194.000 euros para financiar el programa con remanente municipal
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castrillón llevará al pleno del próximo viernes una modificación del presupuesto municipal por un importe total de 194.000 euros. El dinero saldrá del remanente de tesorería, es decir, de fondos disponibles del Ayuntamiento procedentes de la liquidación del ejercicio anterior. La propuesta incluye nuevas partidas económicas y refuerzos de otras ya existentes para poner en marcha varias iniciativas relacionadas con la vida social, cultural y vecinal del concejo.
La principal novedad es el programa "Castrillónizate", al que se destinarán 100.000 euros. Este plan nace con la intención de reforzar el sentimiento de pertenencia al concejo, dar a conocer mejor Castrillón y promover actividades que ayuden a unir a los vecinos. Además, el Ayuntamiento quiere que este programa sirva para reconocer el talento local, impulsar nuevas iniciativas vinculadas a la historia del municipio y proyectar una imagen positiva de Castrillón hacia el exterior.
Dentro de ese mismo plan se incluye una partida de 60.000 euros para crear el llamado "Cheque Bebé", una ayuda económica directa para nacimientos que irá acompañada de un kit de bienvenida para los nuevos empadronados. Esta medida fue aprobada en el pleno del mes pasado a raíz de una moción presentada por Vox. La convocatoria saldrá próximamente para que puedan solicitarla las familias con niños nacidos en 2025, una vez que la partida quede incorporada al presupuesto.
La modificación presupuestaria también reserva 30.000 euros para subvenciones destinadas a eventos y actividades de dinamización social vinculadas a "Castrillónizate". Estas ayudas servirán para financiar proyectos que contribuyan a dar a conocer el nombre de Castrillón y a fomentar la participación ciudadana. Además, se añaden 4.000 euros para las asociaciones de vecinos: 2.000 euros para gastos de funcionamiento y otros 2.000 euros para la organización de eventos.
Estos gastos no pueden esperar al próximo año y el presupuesto actual no cuenta con crédito suficiente para afrontarlos. Por eso, el gobierno local propone utilizar el remanente de tesorería para financiar toda la operación. La modificación será debatida en el pleno del viernes. La propuesta, sin embargo, no ha sido bien recibida por la oposición, que ve con recelo tanto el planteamiento del nuevo programa como el uso de fondos municipales para estas actuaciones.
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