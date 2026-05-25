Quejas de los bañistas en Salinas por el uso de maquinaria pesada para limpiar a media mañana: "Puede haber una desgracia"

La ola de calor se está dejando notar en todos los puntos de Asturias y este lunes las playas de la región volvieron a llenarse de bañistas desde primeras horas de la mañana. También la de Salinas, uno de los arenales más concurridos del concejo de Castrillón, registró una notable afluencia de usuarios que buscaron refugio junto al mar ante las altas temperaturas. Sin embargo, la jornada de sol y baño se vio alterada para algunos visitantes por la presencia de maquinaria pesada realizando labores de limpieza en plena mañana, cuando la playa ya estaba ocupada por familias, niños y personas tomando el sol.

Varios bañistas mostraron su malestar por el paso de estos vehículos a escasa distancia de la zona en la que se encontraban los usuarios. Más allá de las molestias, advierten del riesgo que puede suponer que una máquina de grandes dimensiones circule por la arena en un momento de elevada ocupación. "Puede haber una desgracia", lamentaban algunos de los presentes, que consideran que este tipo de trabajos deberían realizarse a primera hora, antes de la llegada masiva de bañistas, o en franjas en las que el arenal esté prácticamente vacío. A la preocupación por la seguridad se suma, además, el ruido generado por la maquinaria, que rompe la tranquilidad habitual de la mañana en la playa.

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Los usuarios también se quejan de la arena que levanta y desplaza la máquina a su paso, una situación especialmente incómoda para quienes se encuentran tumbados en la toalla o acompañados de niños pequeños. Los bañistas no cuestionan la necesidad de mantener la playa en buenas condiciones, pero sí reclaman una mejor organización de las tareas de limpieza para compatibilizarlas con el uso público del arenal.