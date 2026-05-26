Un avilesino de 19 años, el bañista desaparecido en la playa de Salinas: "Es una desgracia; la mar es muy traicionera"

"Es una desgracia. La mar es muy traicionera". La playa de Salinas vivió este lunes un dramático suceso. Un avilesino de 19 años, cuya identidad se corresponde con las siglas I. F. D., desapareció entre las olas del Cantábrico tras ser arrastrado por la corriente a la altura de Los Gauzones. Los servicios de emergencia hicieron un importante despliegue de medios para tratar de localizarlo, pero resultaron en vano. El dispositivo de rescate se pospuso a las diez de la noche, cuando se fue la luz del sol y en el arenal castrillonense ya solo quedaban la familia y los amigos del desaparecido, totalmente destrozados. Las labores de búsqueda se retomarán a primera hora de este martes.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este lunes, cuando numerosos bañistas se refugiaban de las altas temperaturas en las aguas del Cantábrico. Era una soleada jornada, una suerte de anticipo estival que se tornó en sombría desgracia a las 19.45 horas. Fue entonces cuando alguien dio la voz de alarma: había varios bañistas en apuros que habían sido arrastrados por la corriente y no lograban regresar a la orilla. "Estaban a unos 100 metros de la costa", relataba un testigo, que presenció los hechos y participó en el rescate.

Inmediatamente, todos los presentes trataron de ayudar. Si bien, varios testigos coinciden en destacar la labor heroica de un socorrista fuera de servicio que, armado con unas aletas, no dudó en zambullirse en el peligroso Cantábrico para tratar de rescatar a los bañistas en peligro. Con la complicidad de varios surfistas que se encontraban en la zona lograron sacar a tres de las cuatro personas, pero uno de ellos fue perdido de vista.

Varios de los presentes llamaron entonces al 112 para alertar de la situación. Desde los servicios de emergencia se pusieron en marcha efectivos de los Bomberos, el Helimer de Salvamento Marítimo, Cruz Roja y Guardia Civil. La ambulancia prestó atención a uno de los rescatados, un hombre de 46 años y natural de Granada, que sufría un ataque de nervios y no necesitó ser trasladado al hospital. Mientras, la búsqueda ya se había iniciado por tierra, mar y aire, ante la gran expectación de cientos de los bañistas que se encontraban en ese momento en la playa.

Las labores de búsqueda se convirtieron en una carrera contra reloj. La gente iba abandonando la playa cuando llegó la familia del desaparecido, que comenzó a seguir las labores de rescate desde la arena. A las 21.30 horas, el Helimer se retiró a su base ante el riesgo de tormenta eléctrica. Media hora después, con el ocaso, el dispositivo de búsqueda se dio por suspendido. Está previsto que las labores se retomen a primera hora de este martes.

"La mar es muy peligrosa. No hay socorrismo y la gente no toma precauciones", señalaba un testigo de lo ocurrido, devastado por la gravedad de los hechos. "No eran solo ellos, había más gente que estaba en ese momento sin ser conscientes de los riesgos", agregó.

La gravedad de los hechos hizo también que fuesen muchos los que este lunes reseñaban la importancia de contar con servicio de salvamento en las playas de verano cuando hay una importante afluencia de bañistas: "Da igual que sea mayo u octubre. Si hay mucha gente, la Administración tendría que ser capaz de asumir estas labores. No es tolerable. Además, en playas grandes peligrosas, como Salinas, debería ser obligatorio", criticaba otra testigo de un dramático suceso que se suma al negro historial del arenal castrillonense.