El Ayuntamiento de Castrillón lamenta "profundamente" la desaparición de Iyán Fariña: "Siempre pedimos ayuda para ampliar el servicio"

El Ayuntamiento de Castrillón lamenta "profundamente" la desaparición de Iyán Fariña, el joven avilesino de 19 años arrastrado este lunes por la corriente en la playa de Salinas, a la altura de Los Gauzones, y traslada su apoyo a la familia en estos momentos. El Consistorio también agradece la intervención de todas las personas que lograron sacar del agua al resto de bañistas que se encontraban en apuros, "jugándose su propia vida", en una jornada que el gobierno local resume como "terrible".

Desde el Consistorio apelan a la responsabilidad individual y a la prudencia de los bañistas, especialmente en estos períodos en los que todavía no está activo el servicio de salvamento. El Ayuntamiento insiste en que Castrillón dispone de uno de los dispositivos "más completos" de Asturias, aunque admite que cualquier ampliación del servicio exige un análisis previo. "Siempre pedimos colaboración para ampliar el servicio, pero supone una serie de problemas logísticos y costes económicos que se deben valorar", señalan fuentes municipales.

El Ayuntamiento reforzará durante las próximas semanas los mensajes por megafonía para advertir del peligro que puede suponer asumir riesgos en días de fuerte resaca, corrientes o mala mar, sobre todo cuando no hay socorristas en servicio. Además, utilizará sus redes sociales para lanzar mensajes de concienciación dirigidos a vecinos, visitantes y usuarios habituales del arenal.

La tragedia llega, además, en pleno proceso de preparación del operativo estival. Justo este martes se realizaron las pruebas del equipo de socorristas. Castrillón cuenta con 38 plazas, aunque no se cubrirán todas, ya que se presentaron 36 personas. Se completará con empleados municipales. Para la próxima semana está prevista una reunión con el coordinador de salvamento, la concejala de Turismo, los propietarios de las escuelas de surf y la Policía Local. El encuentro iba a celebrarse el viernes, pero la coincidencia con el pleno municipal ha obligado a aplazarlo, todavía sin fecha concreta.

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A estas horas continúa la búsqueda del joven en la zona de Salinas. El dron de los equipos de emergencia sobrevolaba el entorno de Los Gauzones y durante la tarde está previsto que regresen a la playa las patrulleras y los helicópteros. El arenal presentaba una buena afluencia de personas, aunque eran pocos los bañistas que se atrevían a acceder al agua.