La defensa del Medio Ambiente

Una de áreas de gestión para la que, en 1979, no contamos con recursos suficientes es la relativa a los servicios que guardan relación directa con el Medio Ambiente: la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos, y la mecanización de la limpieza de las playas.

El servicio de recogida de basuras se prestaba sólo en Piedras Blancas, Salinas, Raíces Nuevo y, una vez a la semana, en Arnao. En el resto del concejo, los vertederos pirata campaban a sus anchas.

Deficiencias del vertedero municipal

La basura recogida se acumulaba, sin tratamiento de ningún tipo, en el vertedero de La Plata, a poca distancia de Salinas y Piedras Blancas. Al inspeccionarlo, la proliferación de ratas me produjo pánico. A lo largo de la historia habían sido el vehículo transmisor de virus que habían provocado hecatombes (las temibles pestes). Todavía hoy el contagio por hantavirus de dos biólogos holandeses en el vertedero de Ushuaia acaba de generar alarma mundial.

Por otro lado, el metano que desprendían las basuras se incendiaba al alcanzar 40º. Con frecuencia, el humo y la pestilencia hacían irrespirable nuestra atmósfera. Apagar los incendios era tarea desesperante. Hasta tal punto penetraba el fuego en las entrañas de las basuras que el agua no lo apagaba; teníamos que cubrirlas con toneladas de tierra para asfixiarlo.

Otros concejos tenían problemas parecidos. Por eso apoyo desde el primer momento los planes de mi gran amigo José Manuel Palacio, alcalde de Gijón, de instalar un gran vertedero controlado con capacidad para hacerse cargo de las basuras de todo Asturias. Bajo mi segundo mandato seremos socios fundadores de Cogersa. Este consorcio, que de momento se hace cargo del vertedero, nos permitirá en 1986 clausurar el nuestro.

La limpieza de las playas, absolutamente deficiente

Lo constata el arquitecto municipal en un informe del 23 de enero de 1979, tras constatar en la playa de Salinas la existencia de “cascotes de ladrillo y basuras junto al muro”, y que la empresa adjudicataria “solo de muy tarde en tarde retira los objetos traídos por la mar”.

Municipalizamos el servicio y contratamos a un grupo numeroso de parados, pero nos damos cuenta de que no basta con limpiar la superficie de la arena. Había que cribarla con maquinaria adecuada cuyo alto costo no estaba a nuestro alcance.

Ayuda de Medio Ambiente

Tras más de dos años de relación con la Administración del Estado, averiguo que septiembre es el mes ideal para conseguir subvenciones. Al cerrar su contabilidad, los directores generales se angustian si no han agotado los recursos que tenían asignados, pues al año siguiente podían sufrir recortes. Quien llegue en ese momento con proyectos adecuados es recibido con los brazos abiertos.

Me ocurre en 1981 en la Dirección General de Medio Ambiente, a donde llego con un cargamento de proyectos que suman 60 millones de pesetas. Van desglosados en fases. Solo me atrevo a pedir que me den una subvención del 50 % para la primera, de 16 millones. La normativa les permitía otorgar ese porcentaje cuando los proyectos los avalara una Mancomunidad de Municipios. Lo teníamos previsto. Yo los presento como presidente de la que habíamos formado con Soto del Barco, que necesitaba un camión compactador de basuras.

A mi regreso a Castrillón recibo una llamada. Nos subvencionan con cargo al ejercicio a punto de terminar, y con el porcentaje pedido, la totalidad de los proyectos. El 28 de noviembre Jorge Fernández Díaz, gobernador civil, me lee un telegrama. “El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, ha aprobado el gasto de 29.315.404 pesetas para un Convenio a suscribir con la Mancomunidad de Castrillón y Soto del Barco”. Este Ayuntamiento consigue 4 millones. Nosotros, más de 25.

El 8 de diciembre de 1982 "La Voz de Avilés" escribe: “Un proyecto del Alcalde de Castrillón -un gigantesco plan de recogida y eliminación de residuos sólidos urbanos y en las playas del concejo que hasta hace poco parecía una utopía-, es ya una realidad. Con la subvención del 50 % conseguida de Medio Ambiente, el problema ha sido resuelto, y el plan ya está en marcha”.

Amplia mejora de nuestros servicios

Con una inversión de 10 millones de pesetas, extendemos la recogida de basuras hasta el último pueblo. Adquirimos 100 contenedores metálicos y un camión compactador con mecanismo para elevarlos.

Con maquinaria idéntica a la que se utiliza hoy, cribaremos la arena de las playas hasta una profundidad de 30 centímetros. “Próximamente serán presentados a los medios informativos los nuevos artefactos, que suponen una inversión de 6 millones de pesetas”. El Servicio municipal de obras consigue medios (una pala de cadenas, otra de ruedas, una apisonadora, un camión de movimiento de tierras, un tractor con pala, remolque y desbrozadora) con que gestionar el vertedero y, de paso, abordar cualquier trabajo. Bajo la dirección de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Mario Blanco, y el incremento de su personal, pasa a ser una empresa competitiva.

La defensa del Medio Ambiente

Promovemos un Plan de Acción en Defensa del Medio Ambiente de cuatro capítulos: Extirpación de los vertederos incontrolados, Campaña de desratización (sin ella las ratas, al perder sus despensas, invadirían los núcleos de población), Ajardinamiento de todas las zonas verdes, y Acción educativa y cultural. Como broche de cierre aprobamos la Ordenanza de Limpieza con multas por arrojar basuras.

Tengo una curiosa anécdota. Nada más dejar los contenedores en un pequeño pueblo acude a verme su Alcalde de barrio para pedirme que los retire. “¿Por qué vamos a pagar tasas de recogida de basuras cuando tenemos bardiales de sobra donde deshacernos de ellas?” Le explico el plan. Vamos a extirpar los vertederos pirata que afean la zona rural y constituyen nidos de ratas. Le informo que en una pequeña localidad cercana a Piedras Blancas, ya limpia y desratizada, acabamos de retirar de los bardiales 10 camiones de basura. En adelante la sanción mínima por tirarla fuera de los contenedores será de 25.000 pesetas. Mi interlocutor no necesita más argumentos para cambiar de opinión y asumir la dirección de la campaña en su pueblo.

Sextaferias de limpieza en los pueblos

A lo largo de tres meses movilizamos a los pueblos en sextaferias voluntarias. “Obras en todo el Concejo. Están programadas dentro de la Campaña de Defensa del Medio Ambiente y de la Salud Pública”, escribe LA NUEVA ESPAÑA el 3 de febrero de 1982.

El día 19, Manuel Morán, presidente de la Comisión de Zona Rural, hace público el plan de actividades: “Colocación de contenedores en todos los pueblos; organización de sextaferias voluntarias de limpieza de bardiales y vertederos pirata, y limpieza y ornato de edificios, viviendas, jardines y setos de cierres de fincas”. Los sábados de los meses de marzo, abril y mayo movilizaremos al mayor número de vecinos, pueblo a pueblo. El Ayuntamiento aporta dos camiones, dos dumpers, el tractor con su pala y su remolque, y la pala de ruedas de goma.

“A todo lo largo y lo ancho del concejo retiramos centenares de camiones de basura, acumulada durante décadas en cientos de vertederos incontrolados. En poco tiempo cambiamos la imagen del concejo, gracias a la movilización de los vecinos alentada por los Alcaldes de Barrio”. Lo escribo al final de la campaña.

Actividades paralelas

La campaña incluye trabajos de pintura y embellecimiento de viviendas y de todo tipo de edificios. Durante su duración suspendemos la tasa de Licencias por esas obras.

La Comisión de Educación -que preside Pedro Gómez- y la de Cultura -dirigida por Emilio Mariño-, junto con el profesorado, promueven concursos de redacción sobre el Medio Ambiente entre los alumnos de Preescolar, EGB, BUP y COU.

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Al final de la campaña nos sentimos orgullosos del concejo por su movilización en defensa del Medio Ambiente.