Habla la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en la playa de Salinas: “Me dijo que no me preocupase, que él no se metía muy dentro del agua"
El entorno del desaparecido, vecino del barrio avilesino de La Magdalena, destaca sobre él su “precaución” y respeto a la hora de adentrarse en el agua: “Siempre ha tenido mucho cuidado”
"Era un guaje muy precavido, no le gustaba nadar a mar abierto". En la familia de Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas en la tarde de ayer mientras se bañaba con unos amigos, había esta mañana muchas preguntas y pocas respuestas. Nadie se explicaba qué pudo ocurrir para que el joven, natural de Valliniello y vecino de La Magdalena, acabase siendo llevado por la corriente. "Siempre había tenido mucho cuidado; de hecho ayer me dijo que nunca se metía muy dentro del agua", reflexionaba su primo, Yeray Jiménez, desde el paseo de Salinas, donde los allegados del muchacho, de 19 años, siguen con pesar las labores de búsqueda.
La familia y el entorno del joven se encuentran desde primería hora de la mañana en Salinas, profundamente afectados por los hechos. Jiménez destaca que su primo es un estudiante responsable que se encontraba preparando unas oposiciones y que tenía metas muy claras para su vida. “Estamos muy dolidos. Era un guaje que quería formar su vida, tenía planes de futuro y era muy estudioso”, concluye, mientras sigue con sus familiares labores de búsqueda del joven.
Las labores de búsqueda de Iyán Fariña no se han detenido desde que a las 19.45 horas de ayer se diese aviso de la desaparición. Desde las 8.00 horas, helicópteros y embarcaciones de Salvamento Marítimo, los Bomberos de Asturias y la Guardia Civil peinan la ensenada buscando al bañista. Precisamente, Fariña se encontraba con otros dos amigos en el agua cuando sucedió la desgracia. Ellos tuvieron más suerte y pudieron ser rescatados por un socorrista fuera de servicio y varios surfistas.
Este suceso ha reavivado el debate de si el servicio de salvamento debe activarse antes del 1 de junio en playas como las de Salinas, donde la afluencia se vuelve masiva en jornadas de calor.
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