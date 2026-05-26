Habla el socorrista que logró salvar a tres personas a punto de ahogarse en Salinas: "El chico que ahora está desaparecido estaba muy lejos, fue imposible llegar a él"

"Cuando entré, había tres personas a las que por suerte puede ayudar haciendo la boya gracias a las aletas, pero al cuarto fue imposible. Estaba mucho más adentro, a más de 100 metros". El que habla es el socorrista que en la tarde del lunes logró rescatar a tres bañistas cuando estaban a punto de ahogarse en Salinas. Lo hace desde los Gauzones, el mismo punto en el que se encontraba tomando algo cuando divisó a lo lejos a varios bañistas en apuros. "Ya había ido al coche a coger las aletas y el bañador, porque preveía que podía suceder algo así: había mucha gente, marejada y aún no hay servicio de socorrismo", afirma este héroe, que pide mantener su identidad en el anonimato.

Tal y como relata el socorrista, en la tarde del lunes se encontraba con unos amigos en el bar La Luna, en uno de Los Gauzones. "Y desde aquí ya estábamos viendo que había gente en esa zona, que es muy peligrosa. Vi que esos chicos se habían metido un poco más de la cuenta, y entre que soy socorrista y surfista de toda la vida, tiré para abajo, con las aletas, para ir a ayudarles", relata.

Se zambulló en el agua y en cuestión de segundos logró llegar hasta donde estaban tres de los bañistas. "Había seis personas. Dos lograron salir por sus propios medios, y con los otros tres hice de boya humana, gracias a las aletas. Mientras, por el rabillo del ojo, estaba viendo que el otro, tristemente, se me escapaba. Estaba mucho más adentro, a 100 metros. Era imposible llegar allí", rememora.

Intensa búsqueda en Salinas del joven Iyán Fariña, desaparecido cuando se bañaba en el mar / Miki López / LNE

"Yo, cuando vi al cuarto, en vez de bajar para meterme al agua, subí a buscar a alguien que tuviera una tabla, para que fuera a ayudar. Encontré a una persona, pero a los 5 minutos ya se había hundido y no lo veíamos". Ahora quien habla es un amigo del socorrista, que también participó en la intervención. "Volví a subir a por más gente, y encontré a una chica que también se metió en el agua sin dudarlo, y que fue a ayudarle", afirma.

Vuelve a tomar la palabra el héroe de Salinas. "Yo estaba en el agua. Debía llevar 10 minutos. Estaban todos agarrados a mí. Era gente que no sabía nadar ni un poco y me estaban hundiendo. Yo iba también para el fondo todo el rato. Tuve que esperar hasta que llegaron a ayudarme con la tabla de surf. Llegó también un chico que conocemos que tiene una escuela, y trajo una tabla. Habían pasado ya 15 o 20 minutos, que eso para un rescate es mucho tiempo", relata.

Miki López

Una vez a salvo tres de los cuatro bañistas en apuros, el socorrista se volvió a meter al agua para buscar al joven que se había ido para el fondo, Iyán Fariña Díaz, avilesino de 19 años. "Debí estar como cinco o seis minutos nadando, para ver si lo enconrtaba, pero ya era imposible", cuenta apesadumbrado, sobre unas labores de búsqueda que los servicios de emergencia llevan efectuando desde la tarde de ayer.

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Más allá de la gravedad del suceso, ambos coinciden en que es necesario concienciar a la población de los peligros del mar y la importancia de, posiblemente, adelantar la incorporación del servicio de salvamento. "Un sábado, con 30 grados, miles de personas y hay cero medidas de seguridad. Es una vergüenza", coinciden estos héroes que, afirman, se han ofrecido a dar charlas en los institutos para concienciar a los jóvenes de estos riesgos.