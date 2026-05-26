Iyán Fariña, el joven desaparecido en Salinas: un chico de Valliniello, habitual de la zona y con un círculo aficionado a las artes marciales

Iyán Fariña Rodríguez, el joven avilesino de 19 años desaparecido este lunes en la playa de Salinas tras ser arrastrado por la corriente a la altura de Los Gauzones, creció en Valliniello, reside con su madre en La Magdalena y jugó de niño en las categorías inferiores del Real Avilés Industrial. Quienes le conocen coinciden al definirlo como una persona "muy tranquila", discreta y muy querida dentro de un grupo de amistades especialmente unido, parte del cual frecuenta Salinas y mantiene además una estrecha vinculación con las artes marciales en gimnasios de la zona.

Detrás de las iniciales, difundidas inicialmente tras el suceso, está la historia de un joven de barrio, vinculado a Avilés desde niño y en una etapa de transición vital. Iyán cursó parte de su etapa escolar en el Colegio Público Palacio Valdés. Hace unos meses, terminó los estudios obligatorios y se plantea ahora qué hacer con su futuro, como tantos jóvenes de su edad. Su desaparición mantiene en vilo a familiares y amigos, que siguen pendientes del amplio dispositivo de búsqueda desplegado por los servicios de emergencia en el arenal castrillonense.

Intensa búsqueda en Salinas del joven Iyán Fariña, desaparecido cuando se bañaba en el mar / Miki López / LNE

Su vínculo con el deporte local forma parte de su trayectoria desde la infancia. Iyán jugó en edad alevín en las categorías inferiores del Real Avilés Industrial, donde alternaba los dorsales 8 y 19. En aquella etapa fue entrenado por Pedro Martínez, exjugador del club avilesino, dentro de una generación de niños que dio sus primeros pasos futbolísticos bajo el escudo blanquiazul.

Aunque es natural de Valliniello y reside en La Magdalena, no es extraño verle por Salinas. Allí tiene amistades y es un lugar que frecuenta con normalidad, como punto de encuentro habitual para muchos jóvenes de la comarca. Ese vínculo con el arenal castrillonense añade una dimensión especialmente dolorosa al suceso ocurrido este lunes, cuando fue arrastrado por la corriente en una zona próxima a Los Gauzones.

En su entorno más cercano lo describen como un joven sereno, reservado y muy querido. Varios de sus amigos practican artes marciales en gimnasios de la zona, dentro de un círculo especialmente unido que permanece pendiente de las labores de rastreo. La angustia se prolonga desde este lunes, después de que el operativo se suspendiera con la caída de la luz y se retomara esta mañana por aire y por mar, mientras familiares y allegados esperan noticias en el paseo de la playa.

Sin novedades en la búsqueda

A lo largo de la noche, efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Avilés han rastreado todo el arenal entre la zona de La Peñona y el espigón de la bocana del puerto. La Unidad Canina trabajó en el lugar hasta la medianoche y la Unidad de Drones permaneció operativa hasta la pleamar. Las tormentas registradas en la zona, con gran aparato eléctrico, complicaron los rastreos del personal por tierra, que permaneció en el entorno de forma ininterrumpida hasta primera hora de esta mañana.

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La zona de búsqueda se ha ampliado de los cinco kilómetros iniciales hasta los nueve kilómetros. En el lugar, al frente del dispositivo, se encuentra el jefe de la zona centro-oeste junto a un técnico del área de bomberos, en el camión del Puesto de Mando Avanzado instalado a la altura de la escalera 8. Por el momento se descarta volver a utilizar la Unidad Canina, mientras se prevé que los drones regresen próximamente para reforzar el rastreo desde el aire, en un arranque matutino que sigue sin novedades. En el paseo, más de una decena de allegados esperan con angustia cualquier noticia, entre ellos los abuelos y la madre del joven.