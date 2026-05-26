Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas en Salinas: “Mi hija se salvó gracias a que se dejó llevar por la corriente”

El trágico suceso ocurrido este lunes en la playa de Salinas, donde el joven avilesino de 19 años Iyán Fariña fue arrastrado por la corriente y otros tres bañistas fueron rescatados in extremis por un socorrista fuera de servicio y varios surfistas, ha puesto el foco en la necesidad de anticipar el inicio del servicio de salvamento en los arenales. En pleno operativo de búsqueda, con efectivos de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y Bomberos de Asturias coordinando el rastreo por tierra, mar y aire, el testimonio de Javier Calix, padre de una de las jóvenes rescatadas, denuncia la "falta de señalización" y critica la ausencia de socorristas.

“Mi hija tuvo la tranquilidad de no luchar contra las olas y de ponerse a flotar. Eso fue lo que salvó su vida”. Con estas palabras, Calix descrie el angustioso rescate de su hija Avrill, de 22 años, una de las tres jóvenes que logró salvar la vida el lunes en Salinas. Tal y como explica, a pesar de que les habían advertido reiteradamente sobre la peligrosidad de la playa de Castrillón, las condiciones del mar les sorprendieron en cuestión de segundos. “Mi hija me insiste en que no estaban demasiado adentrados. Vino una secuencia de olas y los arrastró”, relata el padre, que detalla que la joven se salvó al aplicar de forma instintiva una de las principales recomendaciones ante una corriente de retorno: no oponer resistencia y flotar.

El impacto emocional, sin embargo, ha resultado impactante para la joven. Avrill ya recibe atención psicológica de la Cruz Roja tras pasar toda la madrugada "en vela" en la playa, de donde se resistía a marcharse: "Ella insistía en que su amigo aún podía salir sano y salvo e irse con su familia”.

Usuarios de la playa de Salinas en la orilla. / Christian García

Tras el incidente, el padre de la joven se muestra indignado con la gestión de la seguridad en el arenal de Castrillón. Calix carga contra la falta de señalización en la playa y se siente contrariado al ver que el arenal recuperase la normalidad tan rápido: “Me toca el alma ver que se está haciendo un día normal de playa cuando se ha podido perder una vida. Las autoridades deberían poner una bandera amarilla o roja. Tal y como está hoy el mar no es día para bañarse”. Como respuesta inmediata al incidente, los servicios de emergencias comenzaron a colocar carteles informativos en las escaleras de acceso para avisar de la ausencia de socorristas.

Máxima precaución entre los bañistas

Esa colocación de carteles a última hora marcó también la jornada de los bañistas que acudieron este martes, como Pere Domenech, vecino de Oviedo que fue al arenal con tres amigos sin saber lo que había ocurrido el día anterior. Una vez allí, Domenech admitió que rápidamente fueron conscientes del riesgo que suponía entrar al agua, por lo que decidieron bañarse con mucha precaución, quedándose en la orilla “hasta que el agua nos cubrió las rodillas” antes de limitarse a tomar el sol. El ovetense confirmó que le extrañó no ver “ni una sola bandera” en la playa tras el suceso y apeló a la prudencia de los usuarios: “Hay que ir con cautela y no confiarse”.

A estas advertencias se sumó Trini Suárez, surfista asidua a Salinas, quien, recién llegada a la playa para entrar al agua, analizó la situación advirtiendo de que la jornada presentaba “mucha resaca y mucha espuma” y que el arenal estaba “muy peligroso”. Suárez incidió en que, a falta de socorristas que delimiten las zonas de baño, quienes desconocen la playa suelen confiarse porque “da la sensación de que no cubre”. Sin embargo, recalcó que las olas “te golpean y te arrastran con facilidad”. Por ello, la surfista recomendó extremar la precaución y recordó que, en caso de ser arrastrado por la resaca, lo primordial es “tratar de mantener la serenidad y la calma”.

Bañistas en la playa de Salinas. / Christian García

Por su parte, Luis Segovia, vecino de la zona y habitual del paseo marítimo, apuntó al impacto psicológico que el despliegue de helicópteros, drones y equipos de rescate está teniendo en los asistentes, lo que derivó en que “hoy la gente se mete poco en el agua”. Además, Segovia explicó que durante la mañana los altavoces de la playa comenzaron a advertir que Salinas no contará con socorristas hasta el 1 de junio, una medida que calificó de “tomadura de pelo” al considerar que en un arenal que es “de los más peligrosos de Asturias” hace falta más seguridad durante todo el año y no solo en los meses de verano.

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A estas horas, los equipos de Bomberos de Asturias siguen adelante con las labores de búsqueda mediante un helicóptero y drones. De forma paralela, desde la costa, bomberos y Guardia Civil otean las aguas con prismáticos mientras algunas embarcaciones peinan la costa.