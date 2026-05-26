Sin rastro de Iyán Fariña en la segunda jornada de búsqueda en Salinas: el dispositivo se ampliará este miércoles a los 9 kilómetros con buzos de Asturias y Galicia

Sin rastro de Iyán Fariña Díaz en la playa de Salinas. Las incesantes labores de búsqueda de los Servicios de Emergencia para tratar de localizar al avilesino, desaparecido en la tarde del lunes tras ser arrastrado por la corriente cuando se estaba dando un chapuzón junto a unos amigos, no dieron frutos. Efectivos de los Bomberos, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil lo intentaron de sol a sol y por tierra, mar y aire, pero sin ningún tipo de éxito. Mientras, la familia del joven, natural de Valliniello y vecino de La Magdalena, al que todos describen como un chaval "tímido, tranquilo y precavido", seguía con angustia y rotos de dolor los trabajos. "Esto es una tortura", lamentaban, conscientes de que las posibilidades de hallar con vida al joven, de 19 años, son ínfimas.

Los trabajos de los Servicios de Emergencia se prolongaron durante toda la madrugada por tierra, y se intensificaron al amanecer, cuando se incorporaron el helicóptero de Salvamento Marítimo y el de la Guardia Civil, la unidad de drones, buzos, lanchas... Un amplio despliegue de medios que fue coordinado desde la escalera 8, donde se instaló el puesto de mando.

La espectacularidad del dispositivo llamaba la atención de las centenares de personas que buscaron refresco en el arenal castrillonense en otra calurosa jornada de mayo. Una tarde muy parecida a la que el lunes tornó en tragedia para Fariña y su familia, con la diferencia de que este martes el número de bañistas que se adentraban en el agua para darse un chapuzón fue sensiblemente inferior. "La administración debería adelantar el inicio de la temporada de salvamento. Ahora hace calor y la gente cada vez viene antes a la playa", reflexionaban varios bañistas consultados por este periódico. Lo que sí hizo el Ayuntamiento por la tarde fue instalar carteles para alertar de que el arenal se encuentra sin vigilancia y advertirlo también a través de la megafonía.

Mientras, el sonido del helicóptero seguía revoloteando la bahía de Salinas, y la familia seguía sumida en la desesperación. "Era un chaval muy precavido, no le gustaba meterse mar adentro", aseguraba otro de los primos del fallecido, que seguía sin dar crédito a cómo la vida de Fariña, un joven "que tenía amigos por todos los barrios de Avilés", había encontrado la tragedia.

Los Servicios de Emergencia continuaron con la búsqueda hasta la caída del sol, a las diez de la noche. De cara a este miércoles, las autoridades han coordinado un riguroso plan de actuación que intensificará los trabajos y ampliará el radio de búsqueda de los cinco kilómetros actuales hasta los nueve, incluyendo una revisión minuciosa de la bocana de la ría de Avilés. Desde el centro de mando se explicó que para asegurar una vigilancia permanente y optimizar los recursos, este miércoles se activará un dispositivo por aire y por mar desde primera hora de la mañana.

Agentes de la Guardia Civil, este martes en la playa de Salinas siguiendo el operativo de búsqueda de Iyán Fariña. / Christian García

El rastreo aéreo comenzará a las 6.45 horas con el helicóptero de la Guardia Civil, al que seguirán de forma consecutiva el Helimer de Salvamento Marítimo, los drones de Emergencias del Principado y el helicóptero de Bomberos de Asturias, cubriendo turnos continuos hasta pasadas las dos de la tarde. En el agua, una patrullera de la Guardia Civil y la embarcación Salvamar, de Salvamento Marítimo, trabajarán en paralelo con los equipos subacuáticos de los Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Asturias y Galicia, que operarán conjuntamente desde las siete de la mañana hasta las ocho de la tarde.

Los Bomberos piden extremar precauciones

Ante la gravedad de la situación, el cuerpo de Bomberos de Asturias ha hecho un llamamiento urgente e imperativo a la población para extremar las precauciones en la costa. Desde el centro de mando se insiste en la necesidad de respetar escrupulosamente las normas de seguridad, dado que las jornadas de buen tiempo y la gran afluencia de público coinciden con un periodo en el que todavía no ha comenzado el servicio de socorristas en las playas. Para reforzar este aviso, se han instalado letreros informativos en las escaleras de la playa y se están emitiendo advertencias por megafonía en Salinas. Esta peligrosidad del mar se ha hecho evidente con incidentes similares registrados los últimos días en Bayas y Xagó, además de dos rescates ocurridos este mismo martes en Rodiles y en el propio espigón de Salinas, donde un bañista tuvo que ser auxiliado por las personas que se encontraban en la zona.