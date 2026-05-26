Sigue la búsqueda del joven de 19 años desaparecido en la playa de Salinas cuando se bañaba en el mar

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) continua al frente del dispositivo de búsqueda de un varón, de 19 años, desaparecido ayer tarde en la playa de Salinas, en Castrillón.

A lo largo de toda la noche efectivos de Bomberos de Asturias con base en el parque de Avilés han rastreado todo el arenal de la playa entre la zona de La Peñona y el espigón de la bocana del puerto. La Unidad Canina estuvo trabajando en el lugar hasta la media noche y la Unidad de Drones hasta la pleamar. Las tormentas en la zona con gran aparato eléctrico complicaron los rastreos del personal por tierra que permaneció en la zona, ininterrumpidamente, hasta primera hora de esta mañana.

En imágenes: Angustiosa búsqueda de un bañista desaparecido en la playa de Salinas /

A estas horas sobrevuelan la zona el helicóptero de Salvamento Marítimo, el Helimer y la aeronave de la Guardia Civil. Una vez que finalicen sus ciclos de vuelo, está previsto que le releve el helicóptero medicalizado del SEPA con el Grupo de Rescate. Cuando este finalice se sumará al dispositivo, nuevamente, la Unidad de Drones.

La zona de búsqueda se ha ampliado de los 5 kilómetros iniciales hasta los 9. En el lugar, al frente del dispositivo, en el camión de Puesto de Mando Avanzado instalado a la altura de la escalera 8 se encuentra el jefe de zona centro oeste y un técnico del área de bomberos.