Un hombre se atrinchera dos horas en un piso de Piedras Blancas, tras amenazar a su padre con un cuchillo: "Estamos cansados, ya pasó otras veces", dicen los vecinos
"Es una persona que tiene problemas y hay que tomar medidas, porque sino un día lamentaremos una desgracia", afirman los testigos del suceso, ocurrido en la calle Castillo de Gauzónb
Alarma en la calle Castillo de Gauzón de Piedras Blancas. Un hombre amanezó, en la noche de este martes, a su padre con un cuchillo y se atrincheró durante horas en el domicilio paterno. Los hechos, según señalan los vecinos del portal número 20, ocurrieron en torno a las 23.00 horas, cuando se padre e hijo protagonizaron una fuerte discusión, que obligó a intervenir a la Guardia Civil. En la vía se montó un gran despliegue, que no se retiró hasta la una de la madrugada, lo que significa que el hombre estuvo atrincherado unas dos horas.
Para los vecinos, este suceso no es nuevo. "No pasó nada extraordinario que no haya pasado otras veces. Estamos cansados", afirmaron los testigos. De hecho, en julio de 2022 ocurrió exactamente lo mismo que ayer: se atrincheró, portando un cuchillo y profiriendo graves amenazas. "Es una persona que tiene problemas y hay que tomar medidas, porque sino un día lamentaremos una desgracia", advirtieron.
Los vecinos agradecieron la "buena intervención" de la Guardia Civil, que pese a las horas no causó demasiadas molestias en el edificio. El suceso tampoco afectó a negocios cercanos, ya que a esas horas la peluquería que está ubicada justo debajo estaba cerrada y el bar de al lado estaba ya cerrando.
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