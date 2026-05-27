Salinas despide a Manu Menéndez, hijo del empresario Manolo Egocheaga: "Era el mejor padre del mundo"
La iglesia de Salinas se quedó pequeña ante la llegada de vecinos y amigos, algunos procedentes de otros países exclusivamente para dar el último adiós al empresario afincado en Alicante
“Era un gran empresario, pero aún mejor persona. De tal palo, tal astilla”. El fallecimiento de Manuel Menéndez González, hijo del conocido empresario avilesino Manolo Egocheaga, ha causado una profunda conmoción en Avilés. Su pérdida, que llegó de forma repentina a los 47 años, ha dejado desolada a la comarca, donde la trágica noticia se conoció el pasado sábado 23 de mayo. Menéndez, especializado en el sector de la construcción, estaba casado y era padre de dos hijos pequeños.
Este miércoles, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Salinas se quedó pequeña para albergar el multitudinario funeral en su memoria. Decenas de vecinos, amigos y allegados abarrotaron la iglesia en un último adiós que reflejó el hondo vacío que deja el empresario en toda la comunidad.
La ceremonia estuvo marcada por la profunda sensibilidad y el desconsuelo de los asistentes. Uno de los momentos más sobrecogedores de la tarde lo protagonizó su padre, Manolo Egocheaga, quien, visiblemente afectado y conteniendo las lágrimas a duras penas, tomó la palabra para recordar a su hijo como “una persona increíble y el mejor padre del mundo”.
Durante su intervención, el empresario avilesino quiso agradecer de corazón el abrigo de todos los presentes, haciendo una mención especial a aquellos que habían viajado desde otros países única y exclusivamente para despedir a Manuel. Roto por el dolor, Egocheaga concluyó asegurando que todas sus fuerzas se concentrarán a partir de ahora en sus dos nietos, reconociendo que son “lo que más me preocupan ahora mismo”.
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